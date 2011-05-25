-ERDOĞAN: NABZA GÖRE ŞERBET VERMİYORUZ KIRIKKALE (A.A) - 25.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz, birileri gibi, nabza göre şerbet vermiyor, iline göre konuşmuyor, doğuda farklı, batıda farklı söylemiyoruz'' dedi. Erdoğan, partisince Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. 12 Eylül'de yapılan halk oylamasında Kırıkkale'den yüzde 69 ''evet'' oyu çıktığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, bu nedenle Kırıkkalelilere teşekkür etti. AK Parti'nin bir Türkiye partisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: ''Biz milletin partisiyiz. Biz çetelerin değil, seçkinlerin değil, millete tepeden bakanların, milletten rahatsızlık duyanların değil, bizzat milletin kurduğu, milletin istikamet verdiği bir partiyiz. 81 vilayetin 80'inden milletvekili çıkaran yegane partiyiz. 81 vilayete, ayrım yapmadan hizmet üreten, eser üreten tek partiyiz. Edirne'ye ne yapıyorsak aynı oranda Van'a da onu yapıyoruz. Diyarbakır'a hangi hizmeti, hangi eseri kazandırıyorsak, geliyor, aynı oranda Kırıkkale'ye de onu yapıyor, onu kazandırıyoruz. Ne güzel söylemiş Neşet Ertaş, Keskinli Hacı Taşan için; 'Hizmet için nice dağlar aşanı, Keskinli bilirler Hacı Taşan'ı, bunca hizmetler, hani, boşa mı? Açılsın, meydanlar Taşan geliyor. İnsan hizmetine koşan geliyor'... Biz size hizmetkarız, sevdalıyız biz size... Biz kardeşliğin diliyle konuşuyoruz. Biz, Muharrem Ertaş ustanın, Hacı Taşan ustanın, Neşet Ertaş ustanın diliyle konuşuyoruz. Hacı Taşan, nasıl Muharrem ustanın yanında çıraklık yaptıysa biz de sizin yanınızda çıraklık yaptık, kalfalık yaptık. Şimdi de sizden ustalık belgemizi istiyoruz.'' -''KANLI TERÖR BİZİM ARAMIZA GİREMEDİ, BUNDAN SONRA DA GİREMEYECEK''- Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresini aynı şefkatle, aynı samimiyet ve aynı içtenlikle kucakladıklarını belirten Başbakan Erdoğan, Van'da nasıl gönül diliyle konuşuyorlarsa Kırıkkale'de de aynı şekilde gönül diliyle konuştuklarını, bu ülkenin tüm fertlerinin tarih boyunca bir, beraber ve kardeş olduklarını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türk, Kürt, Alevi, Sünni, gittik, Çanakkale'de vatanı birlikte savunduk. Gittik, Bitlis'i, Bingöl'ü birlikte düşmandan kurtardık. Gittik, Sarıkamış'ta birlikte şehit olduk. Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte verdik, Cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Gün geldi, sevinci paylaştık, gün geldi hüznümüzü paylaştık, gün geldi sofradaki ekmeğimizi bölüştük. Düğünlerimizde omuz omuza hep birlikte halay çektik, ağıtları hep birlikte yaktık, başarılarımıza hep birlikte sevindik. 74 milyon, hepimiz, namaz kılarken aynı kıbleye dönüyor, dua ederken aynı gönül diliyle dua ediyor, aynı Fatiha'yı, aynı Yasin'i okuyoruz. Şu, Kırıkkale'deki Kızılırmak ile Dicle-Fırat birbirinin kardeşidir. Şu Dinek dağı ile Cudi dağı birbirinin kardeşidir. İşte biz de kardeşiz. Biz ezelden beri kardeştik. Biz Adem ile Havva'dan geliyoruz. İnşallah ebediyen kardeş olarak kalacağız. Bizim bu kardeşliğimizi bozmak isteyenler var. Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler var. Fitneyle, fesatla, kışkırtmayla, tahrikle bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. Biz, 30 yıldır bunlara aldanmadık, bundan sonra da Allah'ın izniyle bunlara aldanmayacağız. 30 yıldır, kanlı terör bizim aramıza giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Onlar kan akıtırken, onlar annelerin yüreğini yakarken, onlar ciğerpareleri, fidan gibi delikanlıları ateşe atarken, ocakları yıkarken, askerimizi, polisimizi şehit ederken, biz birbirimize değil, teröre, teröriste lanet okuduk.'' -''ONLAR ASLA ÖLÜ DEĞİLDİR, ONLAR DİRİDİR''- Kırıkkale'nin, bu süreçte 144 şehit vererek en fazla şehit veren illerden biri olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, ancak teröre ve bu kışkırtmalara teslim olmadıklarını ifade etti. Şehitlik makamının yüce bir makam olduğunu vurgulayan Erdoğan, böyle bir makamın sadece İslam dininde olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy'un, ''Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber'' dizelerini hatırlattı. İslam dünyasında askerine Mehmetçik adını veren başka bir ülkenin bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, bu sözcüğün Hazreti Muhammed'den geldiğini ifade etti. Erdoğan, ''Küçük Muhammed adına... Muhammed dememiş edebinden. Ne yapmış? Mehemmed... Oradan gelmiş, Mehmetçik demiş. Küçük Mehmetçik anlamında...'' dedi. Şahadet makamının da yüce bir makam olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, ''Onlar asla ölü değildir, onlar diridir'' ayetini hatırlattı.