Erdoğan, MYK ve MKYK'da kurmaylarını böyle uyardı: Herkes düşüncelerini kendine saklasın, konuştuklarımız aile içinde kalsın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK ve MKYK toplantılarında kurmaylarını, “Herkes düşüncelerini kendine saklasın. Konuştuklarımız aile içinde kalsın. Enerjimizi kendi içimizde değil, muhalefet ve dış mihraklar için harcamalıyız" ye uyardığı belirtiliyor. Erdoğan'ın Koronavirüs'le ilgili de, “Sağlık Bakanlığımız gereken çalışmaları yapıyor. Gerekli tedbirleri alacak” dediği öğrenildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın kulis haberine göre, MYK ve MKYK toplantılarında Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından yapılan sunumda, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul ve Yalova’nın rakamlarının yüksek olduğu anlatıldı.

Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Biz sadece cami yapmıyoruz

Erdoğan, Ayasofya Camisi ile ilgili de önemli mesajlar verdi: “Ayasofya sadece İslam mabedi olarak değil, diğer inançlardan vatandaşların da ziyaret edebileceği bir yer. Bunu herkese iyi anlatın. Biz sadece cami yapmıyoruz. Edirne’de de sinagog açtık. Sümela Manastırı’nı açtık. Van’da Ermeni kilisesi Akdamar’ı açtık. Bunun gibi çok örnek var. Bunları topluma iyi anlatın. Dışişleri Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz bey aramızda değil. Kendisine talimat verdim. Tüm bu yaptığımız çalışmalarla ilgili broşürler hazırlayacak ve vatandaşa sadece cami yapmadığımızı anlatacak. ”

“Altın rezervimiz çok yükseldi; dünyada sayılı ülkelerdeniz, çok iyi durumdayız"

Toplantılarda ekonomiyle ilgili sunum da yapıldı. Erdoğan sunumun ardından, “Altın rezervimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Şu an çok iyi durumdayız.” dedi.