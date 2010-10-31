-ERDOĞAN, MUTLU'DAN BİLGİ ALDI ILISU (A.A) - 31.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'deki patlama ile ilgili olarak İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan bilgi aldı. TOKİ tarafından yapılan konutların anahtar teslim törenine katılmak üzere Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilısu köyüne gelen Erdoğan, Ilısu Baraj şantiyesine geçti. Erdoğan burada İstanbul Valisi Mutlu ile telefon görüşmesi yaptı. Mutlu, Erdoğan'a, Taksim'deki patlama ile ilgili gelişmeleri iletti. Başbakan Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'dan baraj çalışmaları hakkında brifing alıyor.