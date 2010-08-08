T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN: MUTABAKATIMIZI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK AFYONKARAHİSAR (A.A)

08 Ağustos 2010 17:07

-ERDOĞAN: MUTABAKATIMIZI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK AFYONKARAHİSAR (A.A) - 08.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanının atanmasıyla ilgili, ''Öyle zannediyorum ki akşam Cumhurbaşkanımıza teklifimizi yapacağız, Şu anda hazırlıklar tamamlanmak üzere. Mutabakatımızı büyük ölçüde bitirmiş gibiyiz'' dedi.  Başbakan Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar mitinginin ardından valiliğe gelişinde basın mensuplarının Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanının atanmasına ilişkin bir soru üzerine, ''Öyle zannediyorum ki akşam Cumhurbaşkanımıza teklifimizi yapacağız. Şu anda hazırlıklar tamamlanmak üzere. Mutabakatımızı büyük ölçüde bitirmiş gibiyiz. İzmir'de bana inhası gelecek. O inhayı gördükten sonra ben de imzalayarak Cumhurbaşkanıma bu akşam takdim edeceğim'' dedi.  Erdoğan, isimlerin netleşip netleşmediğinin sorulması üzerine de ''Orada açıklarız'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24