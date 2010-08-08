-ERDOĞAN: MUTABAKATIMIZI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK AFYONKARAHİSAR (A.A) - 08.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanının atanmasıyla ilgili, ''Öyle zannediyorum ki akşam Cumhurbaşkanımıza teklifimizi yapacağız, Şu anda hazırlıklar tamamlanmak üzere. Mutabakatımızı büyük ölçüde bitirmiş gibiyiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar mitinginin ardından valiliğe gelişinde basın mensuplarının Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanının atanmasına ilişkin bir soru üzerine, ''Öyle zannediyorum ki akşam Cumhurbaşkanımıza teklifimizi yapacağız. Şu anda hazırlıklar tamamlanmak üzere. Mutabakatımızı büyük ölçüde bitirmiş gibiyiz. İzmir'de bana inhası gelecek. O inhayı gördükten sonra ben de imzalayarak Cumhurbaşkanıma bu akşam takdim edeceğim'' dedi. Erdoğan, isimlerin netleşip netleşmediğinin sorulması üzerine de ''Orada açıklarız'' yanıtını verdi.