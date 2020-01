Erdoğan: Musul'da kalmaya mecburuz ve kalmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “DEAŞ, PYD, YPG gibi örgütler, Suriye’deki küresel güç mücadelesinin sadece bir aracıdır, bizdeki PKK ile aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Bu karanlık yapılar, bölgedeki kirli hesapların birer Truva atına dönüşmüştür” dedi. "Bize şimdi birileri akıl veriyor ‘Başika’da ne işiniz var’ diyor. Tamam da bu olaylar bir aylık olay değil" diyen Erdoğan, "Orada durmamızın sebebi oradaki eğitim veren kardeşlerimizin korunması olayıdır. Bunu yapmaya da mecburuz. Yapıyoruz, yapacağız”

Dün Birlik Vakfı’nın İstanbul’daki 30’uncu yıl kutlamalarında konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Üzüntüyle ifade etmek istiyorum"

“İlk gençlik dönemlerimden itibaren, Milli Türk Talebe Birliği’nden beri, benim bu kutlu yolda, hamdolsun, uzun bir geçmişim var. Bu sahne çok hatıralarla dolu. Buradaki münazaralarda, çok şampiyonluklar yakaladık. Türkiye’de geçtiğimiz 13 yılda her alanda tarihi bir dönüşüme şahit olduk. Altyapıda, sağlıkta, sosyal yardımlarda, sanayide, ticarette, turizmde ve daha pek çok alanda ülke olarak çok önemli mesafe katettik. Ancak, eğitimde ve kültürde hedeflediğim ilerlemeyi kaydedemediğimizi üzüntüyle ifade etmek istiyorum.

Paralel yapının açtığı yaralar

Paralel Devlet Yapılanması adı verilen ihanet ve şer şebekesinin milletimizin gönül dünyasında açtığı yaraları da iyileştirmenin, eksikleri telafi etmenin, yanlışları düzeltmenin çabası içinde olmalıyız. Bu şer şebekesinin en çok yoğunlaştığı alanlar olan eğitim ve kültür, bu bakımdan da çok önemlidir.

Kukla terör örgütleri

Suriye’de kirli bir savaş yürütülüyor. Bir yandan Esed ve onunla birlikte hareket eden Rusya, İran gibi ülkeler, diğer yandan DEAŞ ve PYD gibi kukla terör örgütleri, masumları acımadan katlediyor. Masumları öldüren her ülke, her rejim, her örgüt, benim gözümde zalimdir, Belhüm Adal’dır (Zalimler, adam öldürenler için ‘hayvanlardan da aşağı’ anlamında kullanılan söz). DEAŞ, PYD, YPG gibi örgütler, Suriye’deki küresel güç mücadelesinin sadece bir aracıdır, bizdeki PKK ile aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Bu karanlık yapılar, bölgedeki kirli hesapların Truva atına dönüşmüştür. DEAŞ’ı, PKK’yı, PYD’yi, YPG’yi ortaya çıkaran da besleyip büyüten de hâlâ varlığını sürdürmelerini sağlayan da rejimin ve onun arkasındaki güçlerin ta kendisidir.

Başika yanıtı: Yapmaya mecburuz

Bize şimdi birileri akıl veriyor ‘Başika’da ne işiniz var’ diyor. Tamam da bu olaylar bir aylık olay değil. Bir yıllık, bir buçuk yıllık olay. Irak merkezi hükümetinin üst düzey yöneticileri, Başika’da eğitim veren subaylarımızı ziyaret edip teşekkür ederken, şimdi dörtlü olarak (Rusya, İran, Irak ve Suriye) Bağdat’ta ofis kurdular. Sonra da ‘Türkiye orada niye duruyor’ diyorlar. Durmamızın sebebi oradaki eğitim veren kardeşlerimizin korunması olayıdır. Bunu yapmaya da mecburuz. Yapıyoruz, yapacağız.”