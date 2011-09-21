-Erdoğan: ''Müşterek atmamız gereken adımlar var'' NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Terörle mücadeleyi birlikte vereceğiz, gerek teknolojik noktada gerekse planlama, projelendirme noktasında müşterek atmamız gereken adımlar var. Ki bu noktada terör örgütlerine karşı müşterek adımımız devam ediyor, bundan sonra da devam edecek'' dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile Waldorf Astoria Oteli'nde gerçekleştirdiği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''BM'nin 66. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğumuz New York’ta kendileriyle bir arada olmamız, özellikle de kendi ifadeleriyle model ortaklık süreci içinde gerçekten çok önemli adımları attık, atıyoruz. Bu arada terörle mücadelede ortak mücadele platformu oluşturmamız... Ankara'da meydana gelen patlamanın ardından Siirt'te dört tane bayanın içinde olduğu araca da teröristler tarafından bir saldırı neticesinde dört tane bayanı, sivil vatandaşımızı kaybettik. Bu da bizim için tabii gerçekten ayrı bir üzüntü sebebi. Tabii terörle mücadele bitirilir mi denildiğinde, minimize edilir, ama ben bitirilmesi noktasında çok çok iyimser değilim. Fakat bu mücadeleyi birlikte vereceğiz, gerek teknolojik noktada gerekse planlama, projelendirme noktasında müşterek atmamız gereken adımlar var ki bu noktada terör örgütlerine karşı müşterek adımımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Nitekim bugün burada bunları da geniş manada görüşeceğimize inanıyorum.'' Erdoğan, ''Son dönemde Mısır, Tunus, Libya'yı kapsayan ziyaretlerimiz ve bunun dışında yine Afganistan'daki birlikteliğimiz, Irak'taki gelişmelerin değerlendirilmesi, bunlar bizim müşterek attığımız adımlar oluyor. Temennim odur ki Türkiye, ABD arasındaki bu model ortaklık neticesini vererek, bundan sonra da devam etsin'' dedi.