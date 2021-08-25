Erdoğan: Müslümanlar artık sorumluluk üstlenmeli, adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmeli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümana yakışan basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor." Müslümanlar artık sorumluluk üstlenmeli, adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmeli"açıklamasını yaptı.

"İnsanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ediyoruz"

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "İnsanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ediyoruz. Dünya gündemini sürekli meşgul eden güvenlik sorunları, terör faaliyetleri, salgın hastalıklar özlemini çektiğimiz huzur ortamını tam anlamıyla sağlanmasına izin vermiyor." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İnsanlığın tamamına tehdit eden bu sorunlar maalesef en çok da İslam coğrafyasında derin izler bırakıyor. Suriye’den Afganistan’a bütün bunlarla geniş bir coğrafyada çatışmalarla, göçle, yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar bir taraftan da özellikle Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Hemen her gün güya demokrasinin beşiği olarak gösterilen ülkelerde inancı, başörtüsü, kılık kıyafeti sebebiyle tacize uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan bir kardeşimizin haberini alıyoruz. Aynı şekilde ülkelerindeki istikrarsızlıktan dolayı göç ederken çölde veya denizde hayatını kaybeden mazlumların acısıyla yüreğimiz dağlanıyor.

"Müslümanlar artık sorumluluk üstlenmeli, adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmeli"

Bir tarafta açlığın, savaşın ve aşırı yoksulluğun olduğu, diğer tarafta lüksün, sömürünün hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir. Türkiye her zeminde ve her fırsatta ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek bu küresel adaletsizliğe dikkat çekmektedir. Hiçbirimizin bu kötü gidişatı uzaktan seyretme lüksü yoktur. Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla yükseltmelidir.

Bunun yolu da öncelikle aramızdaki İslam kardeşliğini tesis etmekten, emperyalistlerce sürekli harlanan fitne ateşini söndürmekten geçiyor. Müslümana yakışan basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor.

Müslümanlığımızın kardeşliğimize verdiğimiz önem kadar olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Hem kendimiz, hem de mazlumlar adına yürüttüğümüz hak ve adalet mücadelesinde teröre bulaşmamalı, şiddete prim vermemeli, hukuk ve meşruiyetten asla sapmamalıyız. Mescide girdiğinde zikir halkası yerine ilim halkasına oturmayı tercih eden bir peygamberin ümmeti olarak, ilmi ve akademik çalışmalara öncelik vermeyi sürdürmeliyiz."