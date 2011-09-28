-Erdoğan Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramını kutladı ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti: ''Birçok farklı inanç ve kültürün asırlardır bir arada yaşadığı ülkemizde, özel gün ve bayramların toplum hayatına renk katan özel bir değeri vardır. Bu bütünlük içinde her inançtan insanımız kendi kültür ve geleneklerini özgürce yaşar ve yaşatır, toplumsal hayatın renklerine kendi rengini katar. İbrani Takvimi'ne göre Tişri ayının ilk ve ikinci günü Museviler tarafından yılbaşı olarak kabul edilir. Bu yıl 28-29 Eylül tarihlerine denk düşen bu önemli gün Musevi vatandaşlarımız tarafından asırlardır Roş Aşana Bayramı olarak kutlanır. Bu mutlu gün vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramını gönülden kutlar, sağlıklı ve bereketli bir yeni yıl dilerim.''