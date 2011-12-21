-Erdoğan Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutladı ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin, din, dil, ırk, etnik köken, mezhep ve inanç ayrımına maruz kalmaksızın, eşit vatandaşlar olarak kendi kültür ve geleneklerine, kendi inanç ve değerlerine bağlı kalarak yaşayabildiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eden Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere beşiklik eden Anadolu, her daim hoşgörünün, diyaloğun, karşılıklı saygı ve anlayışın merkezi olmuştur. Bu hoşgörü kültürü, günümüzde daha da güçlenmiş bir şekilde devam etmekte; bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes, din, dil, ırk, etnik köken, mezhep ve inanç ayrımına maruz kalmaksızın, eşit vatandaşlar olarak kendi kültür ve geleneklerine, kendi inanç ve değerlerine bağlı kalarak yaşayabilmektedir. İnanıyorum ki Türkiye, sahip olduğu zengin tarihsel mirası yarınlarda da muhafaza edecek ve bu tarihsel birikiminden aldığı güçle, farklılıkların barış içinde bir arada yaşadığı müşterek bir gelecek inşa edecektir. Bu düşüncelerle, Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum.''