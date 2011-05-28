-ERDOĞAN: MÜSAADE ETMEYİZ MUĞLA (A.A) - 27.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu Hakkari'de ne dedi? Orada yerel özerklikten, bilmem ne bunlardan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu ağzınla kuş tutsan, biz senin bu dediklerine müsaade etmeyiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Muğla mitinginde yaptığı konuşmada, Başbakan olarak Muğla'ya dokuzuncu kez geldiğini belirterek, ''Peki soruyorum sizlere, acaba CHP'nin eskisi, yenisi buraya kaç kez geldiler? MHP'nin Genel Başkanı kaç kere uğradı? Benden daha mı yoğunlar, benden daha mı meşguller? Neden uğramazlar Muğla'ya'' diye sordu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü alışmışlar. İftirayla, çamurla, yalan söyleyerek, kandırarak oy zamanı oy toplamaya gelirler. Allah aşkına soruyorum, ne olur benim Muğlalı kardeşim, ya bunlara bir de sorun. Bunlara gönül veren kardeşlerime de sorun. (Ne yaptı da oy veriyorsunuz) diye sorun. (Tarihinde ne yaptı) diye sorun. Bir sorun. Dikkat edin Muğla'da konuştuklarını Van'da konuşamazlar. Hakkari'de söylediklerini burada söyleyemezler. Bunlar Muğla'da, Yozgat'ta, Mardin'de aynı dili kullanamazlar. Muğlalı kardeşim rica ediyorum, futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmayalım. Bu dönem artık gerilerde kaldı. Şimdi nereye bakacağız? Hizmet siyasetine bakacağız, eser siyasetine bakacağız, proje siyasetine bakacağız. Artık istismar siyasetine bakmayacağız. Kimin ne dediğine değil, ne yaptığına bakalım. Takdirimizi de yönde kullanalım.'' -CHP'YE HAKKARİ ELEŞTİRİSİ- Başbakan Erdoğan, geçen günlerde Hakkari'ye gittiğini, mitingleri sırasında terör örgütünün kentteki bütün dükkanları tehditle kapattırdığını söyledi. Terör örgütü mensuplarının ''buraya gelmeyin'' diye haber gönderdiğini belirten Erdoğan, ''Tabii biz, 'Burası bizim, nasıl gelmeyiz? 780 bin kilometrekare ile bu vatan bizim. Geleceğiz' dedik. Ne demek, kimsin sen? Kimsin'' diye konuştu. Bu kentte mitinglerini yaptıklarına değinen Erdoğan, şöyle dedi: ''Bizden sonra bay Kemal gitti oraya. Bay Kemal kime konuştu biliyor musunuz? Elinde CHP bayrağı olan BDP'lilere konuştu. Bakınız bay Kemal'in partisi orada 157 oy almış Hakkari'de. 157 oy. 157 oy alan yerde bugün 2 bin, 2 bin 500 kişi var. Buna CHP'liler başta (hayır, mayır) dediler. Dün BDP'nin eş genel başkan yardımcısı açıklama yaptı, (evet) dedi, (elinde CHP bayrağı olanlar bizim mensuplarımızdı.) Sevgili kardeşlerim. Şu anda Güneydoğu'da CHP, BDP el ele, kol kola. Batıda MHP, CHP el ele kol kola. Bütün bunlar aynen 12 Eylül'de oldu biliyorsunuz. Ne oldu? CHP, MHP, BDP, TKP, terör örgütleri el ele birleştiler. Kime karşı? AK Parti'ye karşı. AK Parti kim? Millet.'' Erdoğan, bugün katılacağı planlanmasına rağmen havanın kararması üzerine Dalaman'daki Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nu gönderdiğini belirterek, bu barajı ''Ege'nin GAP'ı'' olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan, Akköprü barajının bu kıyaslamayı hak edecek kadar ihtişamlı olduğunu ifade etti. Barajın 13 milyon 250 bin metreküplük gövde hacmi ve 163 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin altıncı büyük barajı olduğunu anlatan Erdoğan, bu barajla 142 bin dekar arazinin sulanacağını, çiftçinin kazancının da artacağını söyledi. Baraj sayesinde Dalaman Ovası'nın, Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri ile köylerinin ve turistik tesislerin su taşkınlarından kurtulacağını belirten Erdoğan, barajda yılda 343 milyon kilovat/saat elektrik üretileceğini bildirdi. Erdoğan, barajın yaklaşık 1,5 katrilyona mal olduğunu, bu özelliğiyle ekonomiye 145 trilyon lira katkı sağlayacağını ve kendini 10 yılda amorti edeceğini belirtti.