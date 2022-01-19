Erdoğan: Enflasyonun köpüğünü alınca çalışan ve emeklilerimizin gelirinde yaptığımız artışlar çok daha anlamlı hale gelecek, kim ki sabreder zafere ulaşır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tıpkı kur gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir süre içinde alacağımıza inanıyorum" dedi; "Böylece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerinde yaptığımız artışlar çok daha anlamlı hale gelecektir. Eskilerin dediği gibi, kim ki sabreder zafere ulaşır. Bu anlayışla sabrederek daha çok üreterek daha çok kazanarak bu badireyi geride bırakacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkeyi sıkıntıya sokma pahasına türlü yollara tevessül edenlerin de açgözlülüklerinin bedelini ödeyeceğini hatırlatmak isterim" mesajı verdi.

Muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hükûmete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracıktı, bu yılbaşı itibarıyla 3 bin 392 lira seviyesine kadar çıkarmıştık, 1726 tutarındaki sosyal güvenlik kurumu primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, muhtarların maaşlarındaki düzenlemeyi, "Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da yine aynı şekilde sözlerimizin arkasında duracağımızı inşallah bu kanun değişikliğiyle Cumhur İttifakı'nın bir icraatı olarak göreceksiniz" diyerek duyurdu.

Muhtarlara teşekkür

Erdoğan, "Bu arada siz muhtarlarımıza bir teşekkür borcumuz da var. Onu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Birlikte olamadığımız süre boyunca gerek Koronavirüs salgınına gerek sel ve yangın felaketlerine karşı verdiğimiz mücadelede muhtarlarımız hep ilk -saflarda yer aldılar. Salgın sürecinde valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla yakın iş birliği halinde filyasyon ekiplerinde vefa gruplarında denetim ekiplerinde aktif görev alan tüm muhtarlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Devletin en ücra köşelerine kadar uzanan elleri olan muhtarların ne kadar önemli ve kritik işlevlere sahip olduğunu herkesin gördüğüne inanıyorum. Bugün bir kez daha tüm kalbimle hissettik ki, muhtarlar candır" sözlerini kaydetti.

Muhalefeti hedef aldı: Ellerine fırsat geçirdiklerinde muhtarlıkların kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler

"Muhtarlarımız yoldaştır, omuzdaştır, sırtınızı dayayacağınız dağdır dağ. Sizleri özlemişiz sizlerin de bizi özlediğinizi görüyoruz. Her ne kadar aramızdaki gönül bağının derinliğini anlayamadığı için zahire bakarak bu buluşmaları taklit etmeye çalışanlar çıksa da biz muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayız" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Çünkü bizim sizinle kader bağımız var. Hatırlarsanız yaklaşık 24 yıl önce siyasi hayatımız bitirilmek istenirken bu kardeşiniz için gazeteler ne başlık atmıştı? Muhtar bile olamaz manşetleri atmıştı. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri muhtarı koydukları yeri gösteriyor. Tabii bu manşetleri attıran tek parti faşizmi geçmişte bir gecede muhtarların mühürlerini toplatarak tüm muhtarlıkları kapatmaya teşebbüs ettiğini biliyorum. Kim bu zihniyet? CHP. İşi gücü bunların mühür toplamak mühür toplatmaktır bunu böyle biliniz. Şimdi siz onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın. Bunlar ellerine fırsat geçirdiklerinde milli iradenin her kurumu gibi muhtarlıkların da kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler. Şimdi yalan yanlış konuşuyor. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış. İnanıyor musunuz bunlara? Bunların işleri güçleri palavra. Ya dürüst olun. Önce elinizdeki belediyelerde muhtar kardeşlerimize destek verin de görelim. Geçen ne dedi ücretsiz elektrik vereceğiz. Şanlıurfa'da bunu söyledi. İnandınız mı? Elinizi tutan mı var elinizdeki belediyelerde ücretsiz elektrik verin. Böyle büyük bir yalan olabilir mi ya? Bir defa elektrik olayı belediyelerin elinde mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı. Böyle bir yalan söyleyen ana muhalefetin başı var. Dürüstlük bunların semtine uğramamış. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bu oyunları muhtarlar bozacak. Bunların topunu üst üste koysanız bir tane muhtarımızın tırnağı bile etmezler."

Bir dahaki sefer kadın muhtarlarla bir araya geleceğini söyleyen Erdoğan, "Biz kadınlarla verilecek mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu iyi biliriz" diye konuştu.

Muhalefet partilerini hedef alan Erdoğan, "Terör örgütlerinin payandalığına soyunarak siyasi sosyal ve ekonomik kaos denemelerinin tetikçiliğini yaparak ülkenin ve milletin felaketinden kendine ikbal devşirmeye çalışanların hala ortada dolaşıyor olmasının başka bir izahı var mı? Küresel yönetim ve ekonomi sistemi, 2008 küresel finans krizi ve Koronavirüs salgını ile köklerinden sarsılırken hala milletimize tek vaatleri eski Türkiye olanların durumlarını başak nasıl tarif edebiliriz!" dedi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İşte eğitimde ülkemizin 81 vilayetini üniversite bunlara rağmen kavuşturduk .Sağlıkta dev şehir hastaneleri gibi dünyanın gıptayla baktığı bir projeyi bunlara rağmen başlattık ve yaygınlaştırdık. Şimdi o büyük ülkeler bizim bu projelerimizi inceliyorlar. İşte buralara geldik. Güvenlikte terör örgütlerinden suç çetelerine milletimizin canına ve malına kast eden yapıları bunlara rağmen çökerttik. Zira geceleri benim vatandaşım huzurlu bir şekilde sokağa çıkabilmeli, caddelere çıkabilmeli gidip kafelerde kahvesini içebilmeli. İşte bu günler elhamdülillah geldi. Adalette fiziki imkanlarından insan gücüne kadar günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir sistemi bunlara rağmen kurduk."

"Her alanda insanlarımızı fahiş fiyat artışları altında ezdirmeyecek düzenlemelere gittik"

Erdoğan ekonomiye ilişkin de konuştu. "Sizlerden 2023'te Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkma ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma mücadelesine destek vermesini bekliyorum. Muhtarlarımız bu sözü verdikten sonra artı gayri bir söze gerek yok. Ülkemiz v milletimiz için çok büyük hayaller kurarken, canımızı dişimize takarken insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları da görmezden gelmiyoruz" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin gezi olaylarıyla başlayıp terör saldırılarıyla, darbe girişimleriyle nice kumpasla süren bir süredir de kur-faiz enflasyon-şer üçgeninde tekrar sahnelenmeye çalışılan serencamının elbette her vatandaşımıza bir maliyeti olmuştur. Dün sosyal kaos denemelerine terör örgütleri üzerinden birliğimize ve sınırlarımıza yöneltilen tehditlere 15 Temmuz ihanet kalkışmasına karşı devletimizin bütün imkanlarını nasıl milletimizin emrine vermişsek bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Her alanda insanlarımızı fahiş fiyat artışları altında ezdirmeyecek düzenlemelere gittik. Kurun istikrar kazanmasıyla artık kimseye bu bahaneyle abuk sabuk fiyatlandırma peşinde koşamayacaklar.

"Enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir süre içinde alacağımıza inanıyorum; eskilerin dediği gibi, kim ki sabreder zafere ulaşır"

Bankalardaki hesaplarını kur korumalı mevduata dönüştürenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan bir dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Ülkeyi sıkıntıya sokma pahasına türlü yollara tevessül edenlerin de açgözlülüklerinin bedelini ödeyeceğini hatırlatmak isterim. Tıpkı kur gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir süre içinde alacağımıza inanıyorum. Böylece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerinde yaptığımız artışlar çok daha anlamlı hale gelecektir. Eskilerin dediği gibi, kim ki sabreder zafere ulaşır. Bu anlayışla sabrederek daha çok üreterek daha çok kazanarak bu badireyi geride bırakacağız."