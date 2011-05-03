-ERDOĞAN MUHALEFETTEN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, bir ''skandal kaset genel başkanı'' olduğunu ifade ederek, ''(Yarabbi sana hamdolsun) diyorum. Önceki bizim için gayet iyiydi, ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geldi, bu çok daha iyi, işimiz çok daha kolay. Böyle muhalefet dostlar başına'' dedi. Erdoğan, Beylikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, sağlıkta atılan adımlara değinerek, artık herkesin istediği hastaneye gidebildiğini, ilacını istediği eczaneden alabildiğini söyledi. Beylikdüzü'nde 400 yataklı bir devlet hastanesi inşa edeceklerini belirten Erdoğan, ayrıca Olimpiyat Stadı'nın yanında 1,5 milyon metrekarelik alan üzerine şehir hastanesi kuracaklarını, aynı hastaneyi Anadolu yakasında da inşa edeceklerini, bu hastanelerin en ileri teknolojiyle donatılacağını söyledi. -''MİLLETVEKİLİ ADAYIN SÖYLÜYOR''- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8 yıl SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığını hatırlatan Erdoğan, kendisinin de geçmişte SSK'lı olduğunu, hastane kapılarında kendisinin de çile çektiğini, tedavi için çok da paralar verdiğini dile getirdi. ''Neşter'' operasyonu davasının iddianamesini hazırlayan eski DGM savcısının, bugün CHP'nin Muğla milletvekili adayı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eski DGM savcısı iddianamesinde, Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük koltuğunda oturduğu SSK'da yolsuzlukların diz boyu olduğunu iddia ediyor ve sosyal güvenlik kurumlarındaki tabloyu şöyle özetliyor; 'Sosyal güvenlik kurumları devletin sırtında bir yüktür. Kurumlar iyi yönetilmemektedir. Bu kurumlarda yolsuzluk diz boyudur'. Bu zat, şu anda CHP'nin Muğla milletvekili adayı. Ben söylemiyorum Sayın Kılıçdaroğlu, milletvekili adayın söylüyor, senin hakkında söylüyor, senin başında olduğun kurumla ilgili söylüyor. Sen böyle bir yerden geliyorsun. 8 yıl yönettin orayı, ne yaptın? Batırdın. Baktın ki bu iş yürümüyor, gittin merhum Ecevit'e, 'Beni milletvekili adayı yapar mısın?) dedin. Merhum Ecevit, bunun batık SSK'nın başından geliğini bildiği için ne yaptı, Kılıçdaroğlu'nu veto etti, aday yapmadı. Şimdi de kalkmış bize diyor ki; 'Ecevit'e saygısızlık yapıyorsunuz'. Sayın Kılıçdaroğlu, bize sen siyaseti öğretme. Öğreneceğin çok şey var, yeni başladın siyasete.'' -BEDELSİZ ASKERLİK- Başbakan Erdoğan, eğitimi en önemli yol olarak gördüklerini ve bir numara olan savunma bütçesi yerine eğitimi bir numara yaptıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ''bedelsiz askerliği getireceğim'' dediğine de işaret eden Erdoğan, ''Kardeşim iyi düşün taşın, sor danış, git şehit analarına sor, git fakir fukara garip gureba analara sor. Bak bakalım onlar ne diyor sana, ne diyor: 'Ben fakir fukarayım diye çocuğumu askere göndereceğim, parası pulu olan da çocuğunu askere göndermeyecek. Bu adalet mi?' diyor'' şeklinde konuştu. Alanda bulunanların, ''Kıskananlar çatlasın'' sloganları üzerine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Çatlamasın. Onlar da bizim saflarımıza gelecek, onlar da bizimle birlikte yürüyecekler. Ben CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye gönül veren kardeşlerimize de sesleniyorum, diyorum ki; iyi düşünün, bakın yaptıklarımız ortada, bu yapacaklarımızın teminatıdır. Soruyum ben CHP'li, MHP'li, BDP'li kardeşime: Allah aşkına şu okullarda bu kitapları ücretsiz olarak bulabiliyor muydun? Sosyal güvencesi olmayan yavrular için böyle bir para yardımı yapılıyor muydu? Size her ay 150 lira nakit yardımı yapılıyor muydu? Çocuklarınıza burs 45 liraydı, 245 lira burs veriliyor muydu? 150 lira beslenme yardımı veriliyor muydu? Eğer master öğrencisiyse verdiğimiz para 420 lira, doktora öğrencisiyse 750 lira; buralara çıkardık bu rakamları. Yurtlarımız kalite; artık öyle koğuş tipi yurt yok ya 1 ya 3 yataklı yurtlar. Bu hale getirdik, niye? İstedik ki yavrularımız kaliteli yerde kalsın ve bu yurtların sayısını da devamlı artıracağız. Çünkü bu milletin evladına ne yakışırsa onu yapacağız.'' -''KILIÇDAROĞLU, BİR SKANDAL KASET GENEL BAŞKANI''- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, bir ''skandal kaset genel başkanı'' olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Böyle bir skandal kaset ortaya çıkmasaydı, bugün Kılıçdaroğlu diye biri var mıydı ortada? Sayın Baykal'ı ziyarete gidiyor, 'geçmiş olsun' diyor. Kapıya çıkıyor, soruyorlar; 'Benim genel başkanlıkla ilgili bir derdim yok' diyor. Ertesi gün de adaylığını açıklıyor. Tezgahı görüyor musunuz? Tezgah bu. 'Yarabbi sana hamdolsun' diyorum. Önceki bizim için gayet iyiydi, ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geldi, bu çok daha iyi, işimiz çok daha kolay. Böyle muhalefet dostlar başına'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'a, Beylikdüzü mitinginde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ile Hakan Şükür'ün de aralarında bulunduğu milletvekili adayları eşlik etti. Erdoğan, mitingin ardından Beylikdüzü Belediyesini ziyaret etti.