-ERDOĞAN MUHALEFETE SESLENDİ ORDU (A.A) - 22.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''AK Parti'nin Yüce Divana gitmemek için Anayasa değişikliği yaptığı'' yönündeki iddialara değinerek, ''El vicdan, el insaf. Ben bütün muhalefet liderlerine sesleniyorum; şu paketin içinde Yüce Divana gitmeyi engelleyici, AK Parti ile ilgili bir madde olduğunu gösterin, ben bu görevden çekileceğim'' dedi. Başbakan, Erdoğan Samsun'daki mitingin ardından Ordu'ya helikopterle geçerken, Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nu havadan inceledi. Atıl durumda bulunan havaalanına inerek, burada konaklayan doğudan gelen fındık işçileri ile sohbet eden Başbakan Erdoğan, yine helikopterle Ordu'ya geçti. Süleymaniye Mahallesi'ndeki Orta Cami'nin bulunduğu alanda AK Parti Ordu İl Başkanlığının iftarına katılanan Erdoğan, burada vatandaşlara seslendi. Referanduma 20 gün kaldığını anımsatan Erdoğan, ''20 gün çalışacağız ve 13 Eylüle adeta yeniden doğmuş gibi doğarak çıkacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''12 Eylül Türkiye'nin ileri demokratik standartlara kavuşması, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçilmesi, Anayasa değişikliği ile sadece darbe Anayasasına önemli bir darbe vurmakla kalmıyor sosyal, siyasal hakları, demokratik hakları da çok daha ileri sevilere ve evrensel sevilere kavuşturuyoruz. Hanım kardeşlerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, çocuklarımızın, gazilerimizin, şehitlerimizin yakınlarının haklarını anayasal güvence altına alıyoruz. Anayasa Mahkemesini Türkiye İnsan Hakları Mahkemesine dönüştürüyoruz. Vatandaşımızın hakkını daha etkili şekilde arayabilmesi için kamu denetçiliği sistemini getiriyoruz. Yurt dışına çıkışlardaki kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yargı kurumlarının yapısını katılımcı bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. Diyorlar ki 'AK Parti Yüce Divana gitmemek için böyle değişiklik yapıyor' el vicdan, el insaf. Ben bütün muhalefet liderlerine sesleniyorum; şu paketin içinde Yüce Divana gitmeyi engelleyici AK Parti ile ilgili bir madde olduğunu gösterin ben bu görevden çekileceğim. Gösteremezseniz siz çekilmeye hazır mısınız? Çekilemezler. Bunların geçmişlerinde bu durumları gördük. Çünkü dürüst değiller.''