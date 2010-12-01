-ERDOĞAN MUHALEFET VE MEDYAYA SERT ÇIKTI ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Wikileaks internet sitesinde yer alan iddialarla ilgili olarak, ''Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok ki bunu ispat edeyim. Şimdi ben anamuhalefetin liderine ve diğerlerine diyorum ki 'böyle bir şeyi ispat ettiğiniz anda ben bu makamda durmam, milletvekilliğinde durmam ama siz o makamlarda duracak mısınız?' Ben bunu söylüyorum, bu kadar açık konuşuyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, katıldığı Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi açılış törenindeki konuşmasında Wikileaks internet sitesinde yer alan iddialara değindi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Hiçbir diplomat, yalan yanlış kendine ait yorumlarla bir ülkeyi itham altında tutamaz. Nitekim, şu anda tüm dünyadaki yapılan yorumlar dünyada bir çalkantıya sebep olmuştur. Kendi ürettikleri dedikoduları başkalarından duyunca gerçek sandılar. İsrail medyasına Türkiye'nin Başbakanı'ndan şikayet edenler, Brüksel'de Paris'te Türkiye'yi yabancılara şikayet edenler, en çok yabancı diplomatların hezeyanlarına sarılmış durumdalar. Neymiş, Başbakan'ın falanca ülkede şu kadar hesabı varmış, neymiş Başbakan Antalya'daki raylı sistem ihalesine müdahale etmiş. Bu hezeyanlara sarılacak kadar mı acizsiniz? Bu iftiralardan, bu iddialardan, medet umacak kadar mı çaresizsiniz? Allah aşkına bu kadar fırsatçılık olur mu? Kendi ürettikleri dedikoduları başkalarından duyunca gerçek sandılar. Benim abdestimden şüphem yok, dolayısıyla namazımdan da şüphem olmaz. Düne kadar Türkiye'yi sırça köşklerinden izliyorlardı, bugün artık kendi ülkelerini yabancı diplomatların dedikodularından izlemeye başladılar. Düne kadar Türkiye'yi sadece magazin basınından takip ediyorlardı, bugün artık magazin diplomasisinden izlemeye başladılar. Düne kadar kendi hezeyanlarıyla siyaset üretiyorlardı, bugün onu da yapamaz hale geldiler. Düne kadar kendi hezeyanlarıyla siyaset üretiyorlardı, bugün onu da yapamaz hale geldiler. İftira ve iddia ithal etmeye başladılar. Yeter ki hükümete yönelik bir saldırı olsun, yeter ki Başbakan'a yönelik bir saldırı olsun. Nereden geldiğine bakmadan, aslını astarını araştırmadan, arkasındaki niyet, hedef, gaye hakkında en küçük bir endişe taşımadan buna sarılmak en hafif tabiriyle fırsatçılıktır. Açık açık söylüyorum, bana, şahsıma, aileme, dünürüme, arkadaşlarıma yönelik -ki benim dünürüm yazmak çizmekten başka hiçbir şey bilmez, hayatı yazmakla çizmekle geçmiştir- adamı müteahhit yaptılar. Hayatında böyle bir şey olmamış. Açık söylüyorum, Bu tür iftiraları atıp bunları ispatlayamayanlar ne kadar alçaksa, bu iftiraları manşetleriyle, söylemleriyle yayanlar, bu iftiraları siyaset malzemesi yapanlar da aynı derecede müfteridir, alçaktır.'' -''BİR ALLAH KURUŞU PARAM YOK Kİ...''- Hukukta bir kural olduğunu, iddia sahibinin iddiasını ispatla mükellef olduğunu ifade eden Erdoğan, ''İspat görevi benim değil, ispat görevi bu iddiayı ortaya koyanlarındır. Anamuhalefet lideri gitsin bu iddiayı ortaya atanlara sorsun. Böyle bir şey söylüyorsunuz ama... ABD bu işleri iyi bilir, bunun diplomatları da bu işi iyi biliyor... 'Nerede bunun delili yahu, delili bir gösterin de bu bizim işimize yarasın' diye Türkiye'de bunu öğrenmeleri gerekir'' diye konuştu. Erdoğan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: ''Ama böyle bir şey bulamayıp, sadece atılan iftira üzerinden kalkıp da benden bunun ispatını istemek kadar cehalet olur mu, zavallılık olur mu? Ben neyi ispat edeceğim. Olmayan şey ispat edilir mi? Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok ki bunu ispat edeyim. Şimdi ben anamuhalefetin liderine ve diğerlerine diyorum ki 'böyle bir şeyi ispat ettiğiniz anda ben bu makamda durmam, milletvekilliğinde durmam ama siz o makamlarda duracak mısınız?' Ben bunu söylüyorum, bu kadar açık konuşuyorum. Biz yola çıkarken, üç şeyle mücadele edeceğimizi söyledik; yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar... Bunları çökerttiğimiz için benim halkım bizi buralarda tutuyor.'' -''MEDYAYA DA SESLENİYORUM''- Medyaya da seslenen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Aynı şekilde bunları sürmanşet veya manşet yaparak, bunlara sarılarak hükümete saldıranlar da aynı seviyesizliğin içindedirler. Bir defa onurlu bir medya veya onurlu bir medya mensubu kalkar bunu sorar, kime bu iftira yapılıyorsa ona sorar. Eğer Başbakan ile ilgiliyse sorar 'Sayın Başbakan var mı böyle bir şey? Varsa üzerine gideceğiz'. Ama Başbakan bakın size ne diyor 'Hayır, benim böyle bir şeyle ilgim, alakam yok' diyorsa o zaman da bunu yazmaman gerekiyor ama sen hiç sormadan, etmeden, araştırmadan kalkıp iftira at, tutmasa da iz bırakır mantığıyla hareket edersen işte bu seviyesizliktir, bu ahlaksızlıktır. Biz seviyesizliği kendileri için seviye haline getirmeye çalışanların söylemlerini muhatap almak istemiyoruz. Çirkin bir üslupla siyaset yapanları ne biz muhatap alır onların seviyesine ineriz ne de aziz milletimiz bunların söylemlerine prim verir. Siz hem Türkiye'nin öneminin, saygınlığının artmasından dem vuracaksınız, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanını kalkacak bu tür şeylere 'ispat et' diye onunla muhatap tutacaksınız. Biz bununla kalmayacağız. Bir defa bu diplomatlar hakkında ulusal, uluslararası bütün yargı içerisinde, arkadaşlarım çalışmalarını yapıyor. Orada da bu süreci devam ettireceğiz. Bundan sonrasını onlar düşünsün. ABD yönetimiyle de bunları konuştuk. Zaten kendileri özür beyanında bulundular ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bu diplomatlarla ilgili gerekli olan bütün girişimleri yapmak durumundadırlar. ABD gibi devletin istihbarat teşkilatı bakın ne hale gelmiştir, diplomasisi ne hale gelmiştir. Bu, ABD'nin sorunudur, bizim sorunumuz değil. Çok açık net söylüyorum biz rahatız, bizim hiçbir sıkıntımız yok, sıkıntısı olanlar düşünsün. Yapmadığımız şeylerle bize iftira atanlar bu iftiraların altında şimdi ezilecekler, bitecekler, yok olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Kosova'da, Lübnan'da, Libya'da büyük bir ilgi görüyor diye mutsuz olanlar var, kıskançlık içine girenler var. Bakın ben buradan açık açık söylüyorum. Bu belgelerde olduğu iddia edilen muhalefet partisine yönelik sıfatlar en az bana atılan iftiralar kadar beni rahatsız etmiştir. Hiçbir yabancı bana, ülkeme, milletime olduğu kadar benim ülkemin muhalefet partilerine, benim ülkemin siyasetçisine hakaret edemez. Çirkin sıfatlar kullanamaz. Biz aynı seviyeli aynı onurlu aynı basiretli duruşu muhalefetten de beklerken maalesef onlar iftiralara borazanlık etmeyi tercih ediyorlar. Milletim bu basiretsizliği elbette değerlendirecek ve gerekeni de günü gelince yapacaktır.''