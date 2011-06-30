Erdoğan: Muhalefet ister gelsin ister gelmesin

T24 -

Biz başka yola tevessül etmedik

Kara bir leke olarak geçti



AKP Genel Merkezi'nde ilk grup toplantısında konuşan Erdoğan, AKP'nin kendisine oy verenlere değil, 74 milyona gönlünü açan bir parti olduğunu söyledi. Milletvekillerinin sadece seçildiği illerin değil, Türkiye'nin vekilleri olduğunu anlatan Erdoğan, "Biz bölenlerden, ayıranlardan, Türkiye haritasını renklere boyayanlardan olmadık, olmayacağız" dedi.Milli iradenin kendileri için kutsal ve muteber olduğunu, milli irade üzerinde vesayeti asla ve asla kabul etmeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Zira biz vesayetle çarpışarak siyaset mühendisliğine karşı çıkarak bugünlere geldik" diye konuştu.AKP'nin kapatılmak istenen süreç ile Cumhurbaşkanı seçim sürecinde yaşananlara değinen Erdoğan, şöyle devam etti:"Bizi yıpratmak adına bu ülkenin kardeşliği, birlik ve bütünlüğü hedef alındı. Ama hiçbirine boyun eğmedik, eyvallah demedik. Biz bugüne kadar bize yapılmış haksızlıkların tamamını, hukuk içinde, demokrasi içinde meşuiyet içinde çözmenin gayreti içinde olduk. Eleştirdiğimiz, beğenmediğimiz uygulamalar oldu ama hukuk kurallarını hiçe saymadık. Anayasayı affınıza sığınıyorum, takmamazlık etmedik. Dayatmalarla, tehditlerle yol almaya çalışmadık. Size gönül verenleri sokaklara dökmedik.Bugün burada dosta da düşmana da ilan ediyorum, AK Parti'nin ilk istişari ve değerlendirme toplantısından tüm dünyaya sesleniyorum: milli irade üzerinde vesayeti kabul etmedik. Demokrasi ve hukuk dışı uygulamalara asla tevessül etmiyor asla göz yummuyoruz. Ancak en az bunun kadar hukukun zorlanmasını, hiçe sayılmasını, demokrasinin istismar edilmesini de tasvip etmiyor, bunu da asla onaylamıyoruz. Dayatmalarla, tehditlerle yol alınamayacağını çok iyi biliyoruz. Meclisi boykot ederek, Meclisin meşruiyetini tartışmaya açarak ulaşılabilecek bir hedef olmadığını çok iyi biliyoruz. Hukuk siyasallaştığından dert yanıp hukuka siyasi müdahalede bulunmasını istemenin ne kadar büyük tutarsızlık olduğunu, ne kadar vahim bir hata olduğunu çok iyi biliyoruz. Bilmeyenlere, bilmek istemeyenlere, kabul etmek istemeyenlere buradan buradan bir kez daha duyuruyorum: Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka karşı imtiyaz talep etmek ne kadar yanlışsa, dayatmalarla oldu bitti yapmaya çalışmak da o kadar yanlıştır."Kendi iktidarları döneminde kapatılma davasına maruz kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, o durumda dahi mücadelelerini hukuk içinde verdiklerini, başka yola tevessül etmediklerini ifade etti.Erdoğan, "Üstelik bugün milli iradeyi temsil ettiği söylenen ve terör örgütü kurmaktan yargılanan o yazarlar, AK Parti'ye kapatılma davası açıldığı süreçte ne diyorlardı biliyor musunuz: Yargı da milli iradedir şeklinde yazılar kaleme aldılar. Dün milli iradeyi temsil eden yargı bugün temsil etmiyor mu? Dün güya millet adına karar veren yargı bugün millet adına karar vermiyor mu?" diye konuştu."AK Parti iktidarını çoğunluğun azınlığa tahakkümü olarak sorgulamak isteyenler, acaba bugün azınlığın çoğunluğa tahakkümünü sorgulamayacaklar mı?" diye sordu.Şu anda azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesinin istendiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Böyle bir şey olabilir mi? O zaman biz bu milletin iradesini nereye koyacağız? Ne diyorlar: Başbakan bu işi çözsün. Başbakan ne yapacak? Mahkemeleri, hakimleri arayıp talimat mı verecek? Başka iktidarlar döneminde bunlar yaşanmış olabilir? Yaşandığını da biz çok iyi biliyoruz. Bunlar kayıtlarımızda var ama bu kayıtlar onların anladığı manada kayıtlar değil. Mağduriyetini yaşayanlar olarak bunları biliriz. Ama bizim dönemimizde bunlar yaşanmaz ve yaşanmayacak. Yargı kararlarından dolayı TBMM'ye gelmeyenler, yemin etmeyenler, yasama, yürütme, yargı güçlerinin ayrımını hala kabullenemeyenlerdir. Hiç kimsenin hukuku da kanunları da hiçe sayma, yok sayma, çiğneme hakkı yoktur. Türkiye muz cumhuriyeti değil, demokratik laik, sosyal bir hukuk devletidir. Nasıl olsa kanunları esnetiriz, hukuku çiğneriz mantığıyla, sonuçları bilerek ne olacağını bilerek, keyfice adaylar gösterenler, bugün yargı kararlarına herkes kadar saygı duymakla mükelleftir. Millet iradesiyle adalet duygusu karşı karşıya getirilemez."Antiçme töreni sırasında yaşananları anlatan Erdoğan, "Ey sevgili milletim, TBMM çatısı altında Genel Kurula girmek suriteyle geçici başkanın da yoklamayı yaparken, ismini andığı kişi, Genel Kurulda olduğu halde yok demesini acaba hangi dürüstlük anlayışının içerisine sığdırıyorsunuz. Soruyorum, dürüstlük kavramıyla yalan ne zamandan beri arkadaş oldular. En önde oturacaksın, ondan sonra kendini yok yazdıracaksın. Bu nasıl dürüstlük. Bu anamuhalefetin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. CHP ontolojik sorunlar içerisindedir. Dün sandığı, bugün Meclisi boykot edenler, bilsinler ki milli iradenin önünde engel AK Parti olmayacak, bizzat kendileri olacaktır" diye konuştu.Bundan sonra Meclis çalışmalarının normal şekilde süreceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:"Meclisi çalıştırmaya devam edeceğiz. Muhalefetin hem mevcut sorunları, hem ülkenin genel sorunları aşma noktasında sorumlu davranıp yemin edip Meclis çalışmalarına katılması en büyük arzumuzdur. Ama olmadı. Bu olmadığı takdirde milli iradenin boykot yoluyla engellenmesine asla müsahade etmeyeceğiz. Muhalefet ister gelsin, ister gelmesin, parlamentonun çalışmasına mani bir hal yoktur. Anamuhalefetin Genel Başkanı televizyon televizyon dolşıyor. Biz olmadığımız sürece komisyonlar çalışmaz diyor. Maalesef inanın kılavuzu yanlış. Parlamento hukukunu bilen yanında bir tane adımı yok. Çünkü demokrasinin özellikle Türkiye'de bizim parlamentonun çalışmasına yönelik iktidar güçlü kılınmıştır. Neden? Azınlık çoğunluğa tahakküm etmesin diye. Yani komisyon çalışmalarına muhalefet gelmediği zaman komisyon çalışmaz diye bir şey yok. Bizim bir komisyon çalışmamızda anamuhalefet komisyonu terk etti, Anayasa Mahkemesine götürdüler, ne yaptı Anayasa Mahkemesi? Geri gönderdi. Bu ortada. Önümüzde delil olarak bu var. Bunu bildikleri halde hala aynı yola başvuruyorlar.Televizyonlarda diyor ki, 'Biz komisyonlarda olmazsak, komisyonlar çalışmaz'. Sayın Kılıçdaroğlu, komisyon bal gibi çalışır. Yeterki bizim arkadaşlarımızın katılımında bir eksik olmasın. Meclis divanı aynı şekilde çalışır. Demokrasi muhalefetle güç kazanır. Onun için sizin de orada olmanızı istiyoruz, bizim derdimiz o. Gelirsiniz, gelmezsiniz, o sizin bileceğiniz bir şey. CHP kendisine yeni sıfatını yakıştırmış, ne yazık ki eski kafayla yola devam ediyor."