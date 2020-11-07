Kulis: Erdoğan müdahale etti, "esnek çalışma" torba yasa teklifinden çıkarılacak

Meclis'te görüşülen torba yasanın sendikalar ve muhalefet tarafından tepki çeken maddesi "belirli süreli iş sözleşmesi" yapmanın önünü açan düzenleme konusunda son kararı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP MYK toplantısında son bir değerlendirme yapılacak düzenleme ile; 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın "belirli süreli iş sözleşmesi" yapılabilmesi öngörülüyor. Teklife göre bu tür iş sözleşmelerinin süresi en fazla iki yıl uzatılabilecek. Sendikalar, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından, bu düzenlemeye itiraz ediyor.

"Cumhurbaşkanı 'Maddeyi çıkarın' derse, görüşmeler sırasında çıkarırız"

Temmuz ayında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gündeme getirilen düzenleme, Cumhurbaşkanı’nın da "taraflarla uzlaşılması" talimatından sonra rafa kaldırılmıştı. Sonraki süreçte bu konuda taraflar arasında uzlaşmaya varılamamasına rağmen düzenleme, borç yapılandırması ile ilgili torba teklifle yeniden Meclis gündemine getirildi. Hem AKP yönetimine hem de milletvekillerine esnek çalışmanın torba tekliften çıkarılması yönünde talepler geldi. AKP kaynakları "Bu düzenleme için uzlaşma aranması daha doğru olur. Meclis’teki torba teklifte henüz esnek çalışma ile ilgili maddeye sıra gelmedi. Hafta başında konu değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı 'Maddeyi çıkarın' derse, görüşmeler sırasında çıkarırız. Veya taraflarla görüşmeler yapılır yeni bir formül bulunur" değerlendirmesini yaptı.

Tepkileri dikkate alan AKP, konuyu tekrar değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da direktifiyle ‘25 yaş altı-50 yaş üstü’ne getirilen esnek çalışma modeli tekliften çıkabilir