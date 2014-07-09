Erdoğan: Monşer gibi yönetmekle Türkiye yönetilmez

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası çerçevesinde Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

"Yeni bir milada hazırlanıyoruz, yeni bir dönüm noktasına geliyoruz" diyen Erdoğan, milletin içinden geldiğini, millete büyük hizmetler, yatırımlar kazandırdığını şimdi de millete hizmet yolunda bir başka safhaya geçtiğini ve bu yeni dönemde de Tokatlıların yanında yer alacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamını sadece oraya gelindiği zaman orada "monşer gibi yönetmekle" Türkiye’nin yönetilemeyeceğini, büyümeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Bu gayret, sevda işi. Bu sevdanız, derdiniz olmazsa milletin derdiyle dertlenme kabiliyetin olmazsa bu ülkeye, millete bir şey veremezsin. Biz dertliyiz, dertli. Bizim sevdamız var. Biz tıpkı Ferhat gibi sevdalıyız. Ferhat, Şirin’e sevdalıydı dağları deldi, biz de Şirin’e sevdalıyız, işte Şirin karşımda. Onun için dağları delerek geliyoruz. Tüneller açarak geliyoruz, daha iyi olacak, daha güzel olacak inşallah" dedi.

"Her gün hakaret ediyorlar"

Erdoğan, "Şu anda ana muhalefetin başına bakıyorsun, yavru muhalefete bakıyorsun, başbakana hergün küfrediyorlar, hergün hakaret ediyorlar. Dertleri ne? Söyleyeyim; adaylarına dediler ki, 'sen kibar ol, diğer yanını bize bırak', adaylarına onu söylediler. 'Biz başbakanı şöyle bir köpürtelim, onu gerelim.' Evet, Pensilvanya'dan da öyle bir nasihat aldılar" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu millet içine kapanacak millet değil, bu millet komşularındaki zulme, bölgesindeki mezalime sessiz kalacak millet değil. Bu millet Gazi Osman Paşa'dan aldığı ilhamla Suriye'ye, Irak'a, Mısır'a, Filistin'e, hergün bombalanan mazlumların, gariplerin, şehitlerin diyarı Gazze'ye sırtını dönecek bir millet değildir.

İşte çıkmış adayların bir tanesi ne diyor, aman yarabbi, 'Filistin meselesinde Türkiye tarafsız kalması gerekir' diyor. Şu hale bak ya, şu hale bak. CHP'nin, MHP'nin adayı bunu söylüyor. İsrail bombaları yağdırıyor, savunmasız insanlar ölüyor, hala 'Filistin meselesinde tarafsız olacaksın' diyor. Bu ne anlayıştır. İşte görev yaptığı yerdeki mantığı da buydu, anlayışı da buydu.

Benim dedelerim, atalarım, ecdadım at sırtında Malazgirt'ten yola çıkıp Avrupa içlerine kadar, Yemen'e kadar, Tunus'a kadar gidecek ama ben yanıbaşımdaki Irak'ı, Suriye'yi, Mısır'ı, Gazze'yi görmeyeceğim, duymayacağım, öyle mi? Evet, ey CHP, ey MHP siz adayınızla beraber gidin Esed'in yanında oturun, siz geçin orada oturun.

"Ben tarafım ama nerenin tarafıyım? Milletin tarafıyım. Bunu anlamakta zorlanan bazı zavallılar var, garipler var. Diyor ki, 'bak hemen ayrımcılığa başladı.' İşte bu ifadeyi anlayamayacak kadar zavallısın. Milletin tarafında olan ayrımcı olur mu be? Millet kim? 77 milyon. Bunlara sorarsanız millet onlar gibi düşünenlerdir.

Ben ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, MHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, BDP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum: Erdoğan bu milletinin tamamının cumhurbaşkanı adayıdır. Bunu böyle biliniz.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeni Türkiye'nin ilanı olacak. Halkın seçtiği cumhurbaşkanıyla inşallah Türkiye şaha kalkacak.

İstanbul'da denizin altında biliyorsunuz, Marmaray'ı yaptık, bunu yapan biziz. Bununla ilgili ne Demirel'in ne Ecevit'in burayla ilgli en ufak bir katkısı yok. Biz başladık biz bitirdik. İnsan biraz haya eder ama cumhurbaşkanı adayı beyefendinin bundan bile haberi yok.

ABD, Rusya, İsrail’den sonra Türkiye’de

Mitinge Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Binali Yıldırım, milletvekilleri, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Nebati ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.

Bu arada cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan’ın, miting programı nedeniyle Tokat’ta geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği güzergaha açılan ara sokaklar dahi trafiğe kapatıldı.

Erdoğan’ın konuşma yapacağı alanda görevli Başbakanlık özel harekat ekibi de şu an dünyada sadece ABD, Rusya, İsrail de kullanılan "Antioptik Sniper" dürbünle alanda güvenlik önlemlerine katıldı. Türkiye’de ilk defa kullanılan dürbün, cam, perde arkası ve kalabalık içindeki silahlı kişiler ile optik silah sistemlerinin tespitinde kullanılıyor.