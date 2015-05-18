'Erdoğan mızraklara Kuran sayfaları astı, Muaviye'nin yolunda gidiyor'

Saadet Partisi kökenli CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasına yönelik olarak, çözümün bu kurumu kaldırmak değil, şu anki sorunlu yapısını değiştirmek olduğunu söyleyen Bekaroğlu, Diyanet'in siyasallaşmasının da AKP iktidarından çok önce başladığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz dindar nesiller yetiştireceğiz" sözleriyle ilgili olarak devletin böyle bir görevi olmadığını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı, bu yaşananların da siyasal İslam değil, "kurumların siyasette araç olarak kullanılması" olduğunu söyledi.

'Demirtaş o iadeyi hakaret için kullanmadı, istismar edildi'

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın "Taksim işçi sınıfının Kâbe’sidir" ifadelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çarpıtıldığını söyleyen Bekaroğlu, "Bir defa Sayın Demirtaş o benzetmeyi Kuran’a, Kâbe’ye hakaret için kullanmadı. Bu çok belli. Ama Türkiye toplumunu dikkate alarak böyle bir benzetme yapmasa daha iyiydi. Çünkü istismar edildi" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın yanlış anlaşılmaya müsait bu durumu kullandığını söyleyen Bekaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yanlış anlaşılmaya açık bir şeydi. Erdoğan da bunu kullandı. Orada da durmadı, ileriye götürdü. Zerdüşt’ten domuz eti yemelere kadar... Dinin kullanılması yeni değil. İlk kullanan Muaviye’dir. Hazreti Ali’ye karşı kullanmıştır. Savaşta mızraklara Kuran sayfalarını asmıştır ve Hazreti Ali’nin askerleri durmuşlardır, Kuran’a karşı kılıç sallamamışlardır ve yenilmişlerdir. Muaviye tam da yenilmek üzereyken askerlere bu emri vermiştir. Erdoğan da yenileceğini gördü ve mızraklarına Kuran sayfaları astı. Muaviye’nin yolunda gidiyor. Ayıptır bu, dinen de en büyük günahtır. Bir ülkenin cumhurbaşkanı 3 tane oy için nasıl böyle bir şey yapar? Demirtaş’ın lafını eğip bükmesinden sonra belki Şafi dindar Kürtlerin oyu bakımından birkaç puan oynamıştır. Bunu bildiği için yapıyor Erdoğan. Toplumda fay hatları mevcut, siz bunları kaşıyıp derinleştiriyorsunuz oy için. Derinleşince de bu fay hatları çatışmaya kadar gidebilir. Ülkenin geleceği için umarım bu seçimde AKP ciddi biçimde gerileyecektir."

Bekaroğlu'nun röportajının tamamını buradan okuyabilirsiniz.