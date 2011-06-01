Erdoğan mitingi öncesinde Diyarbakır'da 'özerklik' kutlaması

T24- Diyarbakır Demokratik İl Konseyi, son toplatılarında aldıkları "Diyarbakır'ın özerk yönetimini hızlandırma" kararını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde konvoyla kutladı. Aralarında BDP destekli bağımsız adaylardan Emine Ayna ve Nursel Aydoğan'ın da bulunduğu tur, BDP il binası önünde son buldu.







Diyarbakır Demokratik İl Konseyi, 'Demokratik Özerk Yönetimlerin İlanını Hızlandırma' kararını kutlamak amacıyla, Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu adayları için yüzlerce araçlık konvoyla şehir turu attı. Blok adaylarının konvoyu, AK Parti mitingi öncesi adeta gövde gösterisine dönüştü.

BDP Diyarbakır İl binası önünde bir araya gelen yüzlerce araç yeşil- sarı- kırmızı renkli flamalar, blok bayrakları ve blok adaylarının afişleri ile süslendi. Konvoya Blok adayları Emine Ayna ve Nursel Aydoğan katılırken, diğer adaylar seçim çalışmaları nedeniyle katılmadı. İl binası önünde başlayan şehir turu, kentin bütün cadde ve sokaklarında devam etti. Konvoyda 'demokratik özerklik sizlere selam olsun" anonsları ile araçlardan sürekli PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı, evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar ve esnaf konvoyu zafer işaretleri yaparak selamladı. Tur, BDP il binası önünde son buldu.





Elçi: Sistemin kabusu gerçek oldu, Kürtler birlik oluyor





BDP'nin desteklediği Diyarbakır Bağımsız Miletvekili Adayı Şerafettin Elçi, merkeze bağlı Kilva köyüne yaptığı ziyarette ise, Kürtlerin ulusal birliğinin güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldığını söyledi. Elçi şöyle konuştu: "Federal Kürdistan'dan size sıcak selam ve birlik mesajları getirdim. Yıllardır Kürt halkı olarak baskı, zulme, soykırım ve asimilasyona karşı mücadele ediyor, direniyoruz. Biz Kürtlerin ulusal birliği eksikti. Bu görüşme ve konferansla, birliğimizin de gerçekleştiğini müjdeliyorum size. Sistemin kabusu gerçek oldu. Kürtler birlik oluyor. İnşallah bu zulüm bitecek. 12 Haziran seçimlerinde sizlerin de desteğiyle parlamentoya gidecek, bu haklarımızı savunacağız. Kimler zulüm yaparsa onlar da zulüm görür. Kürtler eski Kürtler değil, artık bilinçlendi ve uyandı. Kürtler onurlu bir mücadele veriyor."





'Şeyh Sait'in torunları burada, işbirlikçiler nerede'





Diyarbakır bağımsız adaylarından, muhafazakar kişiliğiyle bilinen Altan Tan da, 1925 Kürt isyanının lideri Şeyh Sait'in torunu Şeyh Adnan Cengiz'in de katıldığı Dicle İlçesi'nde düzenlenen mitingte konuştu. Altan Tan sözlerine, Şeyh Sait'in 'Bizim bu değersiz dalların altında idam edilmekten hiçbir korkumuz yok. Tek bir isteğimiz var torunlarımız ve evlatlarımız hayıfımızı yerde bırakmasınlar.' sözlerini hatırlatarak başladı. Şeyh Said dönemindeki isyancıların şu an torunlarının yanında olduğunu belirten Tan, "Peki korucubaşları, işbirlikçiler, sistemin başındakiler nerede?" diye seslendi.





'Kemalistler bizimle başedemedi'





Başbakan Erdoğan'ın Kürtlerin haklarını talep edenleri sürekli hedef haline getirdiğini öne süren Tan şöyle konuştu: "Biz hakkımızı istiyoruz, O 'bunlar Zerdüşttür' diyor. Biz dilimizi istiyoruz, o 'bunlar kadın ve erkek birlikte namaz kılıyor, insanları kandırıyorlar' diyor. Halifelik kaldırıldığında senin deden fındık tarlasında fındık topluyordu, bizim dedelerimiz ise ayaklanmış haklarını istiyorlardı. 'Kürtçe anadilde eğitim ülkeyi böler' diyen Başbakan'ın yanındakilere sesleniyorum. Bir sefer olsun, yalnızca bir seferliğine halkın yanında, hakkın emrinde durun. Başbakan yanlış yolda. Bu kafa, kafa değil. Bu milletin diline de, dinine de dil uzattığında dikkatli ol. Kemalistler bizimle baş edemedi, sen hiçbir şey yapamazsın."