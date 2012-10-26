Erdoğan: MİT'çiler için soruşturma izni talebi bana gelmedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taraf yazarı ve yöneticisi 9 kişiyi dinleyen MİT görevlilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Başbakanlık’tan soruşturma izni istemesine ilişkin olarak, "O konu ile ilgili detaylar müsteşarımdan bana yansımış değil, bilmiyorum" dedi.

Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde bayram namazını kılan Başbakan Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a aralarında Taraf yönetici ve yazarlarının da olduğu dokuz kişiyi dinlemek için mahkemeyi yanıltan MİT görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Başbakanlık’tan soruşturma izni istemesi hakkında ne düşündüğü soruldu. Erdoğan, bu soruya, “O konu ile ilgili detaylar müsteşarımdan bana yansımış değil, bilmiyorum’’ yanıtını verdi. Geçtiğimiz günlerde Taraf Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar, Yayın Koordinatörü Markar Esayan ve Taraf yazarı Mehmet Baransu ile Prof. Dr. Mehmet Altan dahil toplam dokuz kişinin farklı kod adlarla MİT’çiler tarafından dinlendiği ortaya çıkmıştı.

Erdoğan, “Suriye’de tutuklu bulunan gazeteciler Cüneyt Ünal ve Filistinli Başar Fehmi Kadumi’nin serbest bırakılması için girişim var mı?’’ sorusuna karşı ise, “Bu konu ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor, yani takipçisiyiz” dedi.