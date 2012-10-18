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Erdoğan: Kanın durması için gerekirse MİT Öcalan ile görüşür

Başbakan Erdoğan, Abdullah Öcalan'la görüşülmesine yeşil ışık yaktı...

18 Ekim 2012 13:11

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede akan kanın durması için her türlü çalışmanın yapıldığını söyledi. Erdoğan “İmralı’ya gitmek gerekiyorsa, MİT Müsteşarı'na 'gereğini yap' derim” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (ECO) 12. Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başbakan Erdoğan, terörün çözümü konusunda önemli mesajlar verdi.

Abdullah Öcalan'la görüşülmesine yeşil ışık yakan Erdoğan, "MİT her an, her tür hareketi yapabilir. Mesela yarın İmralı’ya gitmek gerekiyorsa MİT Müsteşarı’na ‘Sen gerekeni yap’ derim" diye konuştu.

Sonuç alınacaksa bu tür görüşmelerin yapılabileceğini belirten Başbakan Erdoğan, bu yaklaşımın teröre destek olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.

Er ve erbaşların oy kullanması konusunu da değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Askerlerimizin, er ve erbaşlarımızın oy kullanmasını gündeme getirdik. Asker buna ‘Birlikler politize olur, Türk Silahlı Kuvvetleri politize olur’ diye karşı çıkıyor. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum.

Subay, astsubay kullanırken, mevcut 500 bin er, erbaşımız var. Neden kullanamasın ki? Eğer askerde olmasaydı, vatani görevini yapmasaydı, dışarıda oyunu kullanacaktı."

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