"Erdoğan, MİT Müsteşarı'na 'Gülen, CIA'le bu kadar mı içli dışlı?' diye sormuştu"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesiyle ilgili olarak "27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta askere darbe yaptıran ABD, bu kez ihaleyi FETÖ’ye verdi. O nedenle koruyorlar. İade etmediklerine göre işleri bitmemiş demek ki" dedi. Selvi, "‘One minute’ün ardından Türkiye’yi ziyaret eden CIA Başkanı David Petraeus, o dönem başbakan olan Erdoğan’a, 'Siz İsrail’in özrünü kabul edin, biz de sizin cemaatle ilişkilerinizi düzeltelim' demişti. Erdoğan bu söz üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a dönüp, 'Bu kadar mı içli dışlılar' diye sormuştu" diye yazdı.

Gülen’in iadesi konusunda ABD makamları ile yapılan ilk temas değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump’la ilk görüşmesinde Gülen’in iadesini gündeme getirdi. Trump, Gülen’in iadesi konusunu inceleteceğini, gerekirse ABD’de yargılanıp yargılanamayacağı konusuna da bakacağı sözünü vermişti.



Dün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’la Gülen’in iadesi konusunu görüştü. Bozdağ daha önce de ABD’li mevkidaşına mektup yazarak, iade konusunda ayrıntılı bilgi vermişti. 10 Eylül tarihinde, darbe girişiminin lideri olarak Gülen’in ABD’de geçici tutuklanması talebiyle başvuruda bulunmuştuk.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan yardımcısı Joe Biden’la yaptığı görüşmede Adalet Bakanı tarafından, Gülen’le 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki bağlantıyı ortaya koyan kanıtlar sunulmuştu.



27 Ekim tarihinde ise Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Loretta Lynch ile Gülen’in iadesi konusunu görüşmüştü.



Ben yazarken yoruldum, inanıyorum ki siz de okurken bunaldınız.



Tüm bu müracaatlara rağmen ne oldu?



Dün itibariyle Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili dosyanın henüz Adalet Bakanlığı’ndan mahkemelere gönderilmediği ortaya çıktı. Kapağını dahi açmamışlar.

Trump yönetiminden etkili bir isimle bir siyasetçimiz arasında şu diyalog yaşanıyor:



- Gülen’i Türkiye’ye iade edin.

- Bir imamın bu işi yaptığına inanıyor musun?

- Evet, inanıyorum çünkü benim bulunduğum Meclis bombalandı.



Darbeye ilişkin kanıt mı istiyorsunuz?



15 Temmuz’un ardından Meclis’i ziyaretinde Gülen’in iadesi için kanıtların dikkate alınacağını belirten ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’a Genelkurmay Başkanı Akar, “En büyük kanıt benim. Beni Fetullah Gülen’le görüştürmek istediler” yanıtını vermişti.



Ne oldu? ‘Vahşi Batı’nın adaleti bu işte.



- İmam Fetullah Gülen’in darbe yaptığına inanmaz ama imam Usame bin Laden’in 11 Eylül’ü yaptığına inanır.



İmam Fetullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmez ama imam Usame bin Laden’in ayaklarına taş bağlayıp denizin dibine atar.



- Sisi’nin darbe yaptığına inanmaz ama Erdoğan’ın darbe tiyatrosu çevirdiğine inanır.



ABD, Gülen’in iadesi konusunda neden adım atmıyor?



Suç ortaklığı var çünkü. 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta askere darbe yaptıran ABD, bu kez ihaleyi FETÖ’ye verdi. O nedenle koruyorlar. İade etmediklerine göre işleri bitmemiş demek ki.



‘One minute’ün ardından Türkiye’yi ziyaret eden CIA Başkanı David Petraeus, o dönem başbakan olan Erdoğan’a, “Siz İsrail’in özrünü kabul edin, biz de sizin cemaatle ilişkilerinizi düzeltelim” demişti. Erdoğan bu söz üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a dönüp, “Bu kadar mı içli dışlılar” diye sormuştu.

Şimdi buna Alman Haberalma Servisi Başkanı’nın “darbe girişiminin arkasında Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığı” yönündeki sözlerini ekleyip, “Kahl, bu kadar içli dışlı mısınız?” diye sormak lazım.



Dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’la yaptığı görüşme yarım saat sürdü.



Bozdağ, Fetullah Gülen’in geçici olarak tutuklanması ve Türkiye’yi iadesi yönünde taleplerimizin olduğunu belirterek, Sessions’tan bunları mahkemeye göndermesini istedi.



Sessions ise, “Ben değerlendireceğim” karşılığını verdi.