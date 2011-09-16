-Erdoğan Misrata'ya gitti TRABLUS (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya ziyareti çerçevesinde Trablus'taki temaslarını tamamlayarak, özel uçak ANA ile Misrata'ya gitti. Başbakan Erdoğan'ı Metiga Askeri Havaalanı'ndan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yetkilileri uğurladı. Başbakan Erdoğan ile birlikte Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, oğlu Bilal Erdoğan ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Misrata'ya gitti.