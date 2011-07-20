Erdoğan: Mısır'dan Gazze'ye gitmeyi düşünüyorum!

T24

Yabancı medyada çıkan Gazze'ye ziyarette bulunacağına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, Mısır'a yapacağı ziyaretin henüz tarihinin kesinleşmediğini belirterek, ''Mısır ziyaretinden sonra Gazze'ye geçme arzumuz var. Kesinleşmiş değil. Şartlar oluşursa Gazze ziyareti doğrusu düşünüyorum. Dışişleri'nin çalışmalarını yaparak alacağımız neticeye göre böyle bir ziyareti arzuluyorum'' dedi.