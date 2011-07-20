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Politika

Erdoğan: Mısır'dan Gazze'ye gitmeyi düşünüyorum!

Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti sırasında İsrail ablukası altındaki Gazze'yi ziyaret etmeyi düşündüğünü açıkladı. Erdoğan, ziyaretin, Dı

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Mısır ziyareti sırasında İsrail ablukası altındaki Gazze'yi ziyaret etmeyi düşündüğünü açıkladı. Erdoğan, ziyaretin, Dışişleri'nin temaslarından sonra kesinleşeceğini vurguladı. 


Yabancı medyada çıkan Gazze'ye ziyarette bulunacağına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, Mısır'a yapacağı ziyaretin henüz tarihinin kesinleşmediğini belirterek, ''Mısır ziyaretinden sonra Gazze'ye geçme arzumuz var. Kesinleşmiş değil. Şartlar oluşursa Gazze ziyareti doğrusu düşünüyorum. Dışişleri'nin çalışmalarını yaparak alacağımız neticeye göre böyle bir ziyareti arzuluyorum'' dedi.





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