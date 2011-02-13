-ERDOĞAN: MISIR'DA KAZANAN DEĞİŞİM İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Mısır'da kaybeden statüko, kazanan değişimdir. Mısır'da kaybeden baskı, kazanan demokrasidir. Mısır'da kaybeden korku, kazanan cesarettir. Mısır'da karamsarlık kaybetmiş, umut kazanmıştır. İnanıyorum ki, Mısırlı kardeşim, Mısır halkı, geçiş sürecini de başarıyla atlatacak, özgürlükçü, anayasal demokrasiye sahip, çoğulcu ve katılımcı bir idareyi en kısa sürede tesis edecektir'' dedi. Erdoğan, Ordu Dernekler Platformunca Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen ''3. Ordulular Sevgi Şöleni''ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Tunus'ta, Mısır'da olaylar olduğunda, halk sokağa döküldüğünde, demokratik haklarını talep ettiğinde, bütün dünya susarken, sessiz, tepkisiz kalırken, kendilerinin çıkıp gerekli değerlendirmeleri, önerileri ve tavsiyelerini samimiyetle dile getirdiklerini ifade etti. Halkın taleplerine, halkın haykırışlarına kulak verilmesi, gecikmiş reformların gerçekleştirilmesi, demokrasi için, özgürlük için adımlar atılması gerektiğini ifade ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Belirsiz açıklamaların, günü kurtaran geçiştirmelerin, soğuk değerlendirmelerin arkasına sığınmadık; dobra dobra içimizden geçeni, gerçeği, hissiyatımızı dile getirdik. Demokrasiyi kendileri için hak, başkaları için lüks görenlerin tersine, biz herkes için barış, özgürlük ve demokrasi istediğimizi cesaretle seslendirdik. Çifte standarda, bekle gör politikasına, bu samimiyetsizliğe, bu ayrımcılığa prim vermedik. Mısır'ın kaygısını, Mısır'ın hüznünü, Mısır'da akan kanın kederini paylaştığımız kadar, bugün de, Mısır'ın coşkusunu, heyecanını, Mısırlı kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Dün kardeşlik hukukuyla Mısır'ın derdini dert edinirken, bugün de aynı şekilde kardeşlik hukukuyla Mısır'ın coşkusunu coşkumuz olarak görüyoruz. Mısır’da kaybeden statüko, kazanan değişimdir. Mısır'da kaybeden baskı, kazanan demokrasidir. Mısır'da kaybeden korku, kazanan cesarettir. Mısır'da karamsarlık kaybetmiş, umut kazanmıştır. İnanıyorum ki, Mısırlı kardeşim, Mısır halkı, geçiş sürecini de başarıyla atlatacak, özgürlükçü, anayasal demokrasiye sahip, çoğulcu ve katılımcı bir idareyi en kısa sürede tesis edecektir. Kalbimiz Mısır'la, hayır dualarımız Mısır'la, desteğimiz Mısır'la olmaya devam edecektir'' dedi. Yaşananların, Mısır karşısında sessiz, tepkisiz kalanlara, statükoyu savunanlara, demokrasiyi kendileri için hak, başkaları için lütuf görenlere ders olmasını diliyorum. Biz, Türkiye olarak, var gücümüzle barış demeye, var gücümüzle kardeşlik demeye, dayanışma demeye devam edeceğiz. Bölgede istikrarın, huzurun, refahın kazanması için çalışmaya, ter dökmeye devam edeceğiz. Büyük bir ülkeye, büyük bir millete yaraşan neyse, biz onu yaptık, onu yapmaya devam edeceğiz.''