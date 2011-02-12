Erdoğan: Mısır'da bir an önce seçimlere gidilmeli

T24 - Başbakan Erdoğan, Mısır ordusuna demokrasi çağrısında bulundu. Mübarek'ten görevi devralan orduya yönetimi halka bırakması için mesaj gönderdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Mısır’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Sadece Türkiye'nin değil, Türkiye ile birlikte komşularının, bölgedeki ülkelerin, halkların daha fazla refaha ve istikrara kavuşmasını, bölgeye kardeşlik ve dayanışmanın hakim olmasını istediklerini belirten Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Bu coğrafyanın halkları olarak, bin yılı aşkın süre biz aynı sofraya oturduk, aynı ekmeği paylaştık, topraklarımızı birlikte savunduk, aynı kadere, aynı hüzne ve aynı sevince ortak olduk. Nasıl ki Filistin'in sızısı, bizim sızımız, nasıl ki Filistin'in meselesi tüm bölgenin meselesi ise Lübnan'ın, Tunus'un, elbette Mısır'ın da derdi, bizim derdimiz oldu. Bizim sızımız oldu, kimse bunu başka yerlere çekmesin. Biz, Mısır'a, Mısır'daki olaylara her zaman ilkesel baktık. Mısır yönetiminden, halkın taleplerini, haykırışlarını duymasını, halkın sesine kulak vermesini istedik. Herkes sessiz kalırken, herkes görmezden gelirken, herkes gözünü, gönlünü Mısır'a kapatırken, biz çıktık, kardeşçe, samimiyetle kaygılarımızı paylaştık, gönlümüzden geçeni olanca içtenliğimizle ifade ettik.''

1950'de merhum Adnan Menderes'in ''Yeter, söz milletindir'' diyen bir ülkenin lideri olarak ortaya çıktığını, 2002'de de kendilerinin, ''Yeter, söz de, karar da milletindir'' diyen bir kadro olarak ortaya çıktıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

''12 Eylülde ileri demokrasi, hukukun üstünlüğü diye haykıran bir halk olarak, Mısır'a biz sadece kardeşçe tavsiyelerde bulunduk. Mısır'daki olaylara, Mısır halkının taleplerine, birilerinin yaptığı gibi seçkinci yaklaşmadık. Mısır halkının taleplerine, 'Demokrasiyi hak etmiyorlar, demokrasiye hazır değiller' gibi üsttenci, ayrımcı bir anlayışla bakmadık. Demokrasiyi kendilerine doğal bir hak, başkalarına ise 'şimdilik' fazla görenler sustular. İşlerine gelen yerde 'demokrasi, insan hakları' deyip, işlerine gelmeyen yerde sessiz, tepkisiz kalanlar mahcup oldular. Mısır'da olup bitenlere, çıkara endeksli bakmadık. Biz çifte standartlara prim vermedik, komşuluk hakkını gözettik, kardeşlik hukukunu gözettik ve Mısır'ın derdini işte bu hissiyatla kendi derdimiz olarak gördük. Mısır halkının statükoya yönelik tepkisini anlamayanlardan, anlamazlıktan gelenlerden, Türkiye'de olduğu gibi Mısır'da da halkın mesajlarını algılamaktan aciz kalanlardan olmadık. Dik durduk, samimi olduk, gönül dilimizle konuştuk, kardeşlik hukukuyla çağrımızı, samimi tavsiyelerimizi yaptık.''

Başbakan Erdoğan, bugün, Mısır halkının ümidini, coşkusunu, heyecanını, sevincini, onlarla birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

''Mısır halkı bilsin ki onların sevinci Sakarya'nın, Türk milletinin, bizim sevincimiz, onların coşkusu bizim coşkumuz, onların heyecanı Türkiye'nin heyecanıdır. Şu aşamadan itibaren, Mısır'da kaosa, istikrarsızlığa, özellikle de tahriklere müsaade edilmeden, bir an önce adil ve serbest seçimlere gidilmeli, Mısır'da anayasal demokrasi tesis edilmelidir. Mısır halkının iradesi, şaibesiz ve şüphesiz bir biçimde sandığa yansımalıdır. Aylarca seçim olmaz. Biz de 24 saatte seçim alıyoruz, daha seçim gününün akşamı sonuç alıyoruz. Bir haftada YSK kesin neticeleri açıklıyor. Ama bazı ülkeler var ki Mısır gibi aylarca seçim neticeleri alamıyor.

Mısır'ın, ekonomik sıkıntılarını aşabilmesi için çağrı yaptık. Dedik ki uluslararası donörler toplantısı hemen yapılmalı. Bir araya gelelim, katkılarımızı ortaya koyalım, Mısır'ın bu sıkıntıları aşmasını sağlayalım. Aynı desteği Tunus'a da verelim. Eğer bu arada açlık, ilaç, giyim kuşam burada sıkıntı varsa biz süratle Kızılayımızı devreye sokuyoruz, Kızılhaç da devreye girsin, hemen oraya elimizi uzatalım. Gerekli talimatları verdik, adımları atıyoruz.''

Mısır'ın köklü bir tarihe, kadim bir medeniyete sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''İnanıyorum ki bu geçiş süreci başarıyla geride bırakılacak, Mısır bu süreçten daha da güçlenmiş şekilde çıkacaktır'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Mısır ile ortak bir tarihi olduğunu, Türk halkının Mısır halkıyla kardeşlik bağları olduğunu ifade ederek, ''Mısır her zaman kendilerinin huzurunu isteyen bir Türkiye olduğunu biliyor, bilmelidir. Her zaman Mısır'ın huzurunu istedik, bundan sonra da Mısır'da huzuru, istikrarı, iç barışı desteklemeye devam edeceğiz. Buradan, Sakarya Nehri'nin kenarından Nil Nehri'ne, Sakarya'dan Kahire'ye, Türkiye'den Mısır'a, kardeş Mısır halkına şahsım ve Türk milleti adına selamlarımı gönderiyorum. Yeni dönem Mısır için hayırlı olsun, Allah kardeş Mısır halkının yar ve yardımcısı olsun diyorum'' şeklinde konuştu.



"Koyacaklar 2 metrelik mezara, çekip gidecekler"

Son zamanlarda bazı grupların Mısır ile Türkiye'yi karşılaştırdığını söyleyen Başbakan, elma ile armudun birbirine karıştırıldığını ifade etti.

"Türkiye'de demokratik noktada bir sıkıntı mı var?" diyen Erdoğan, şunları anlattı: "12 Haziran geliyor. Yandaşlarınla, candaşlarınla mücadeleni, demokratik mücadeleni ver. Sandık geliyor, eğer benim milletim sana sandıkta iktidarı veriyorsa, biz başımız gözümüz üstüne görevi veririz. Hatta ben daha ileri gidiyorum; benim partim 2. olursa ben genel başkanlığı bırakmaya söz verdim. Çünkü biz alışılmış liderlik profili çizmeyeceğiz. Çekilirim ve bir başka arkadaşımla bu yola devam eder ve ben de onun hizmetkârı olurum. Biz koltuklardan şan şeref alan bir siyaset anlayışını değil, koltuklara şan şeref katan bir siyaset anlayışını getiriyoruz. Koltuklara yapışanlar var bu ülkede. Yıllar yılı kopamadılar oradan. Biz biliyoruz ki, o koltukların hepsi gelip geçici. Hani diyorlar ya her zaman; hepimiz faniyiz, bir gün gelecek öleceğiz. Hoca efendi gelecek, ne diyecek? Cumhurbaşkanı niyetine, Başbakan niyetine demeyecek. İstediğin kadar zengin ol, 'Er kişi niyetine' diyecek. Hatun kişi niyetine diyecek. Koyacaklar o iki metrelik mezara, çekip gidecekler, yanında kimse kalmayacak. Biz, baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmak istiyoruz. Mücadelemiz onun için. Arkamızdan hayır dualar gelirse ne mutlu. İşte şu açılışını yaptığımız eserlerle hayırla anılırsak ne mutlu."







Sakarya'da güvenlik alarmı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Adapazarı’nda 54 tesisin için açılışa gelişinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Başbakanlık korumak için gelen Özel Harekat polisleri şüphelendikleri Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’de görevli 3 kişilik arıza ekibini cadde ortasında yere yatırıp sorguladı.





Başbakan Erdoğan’ın, Sakarya Valiliği’nde bulunduğu sırada Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye dışarıdan hizmet alımı ile görev yapan arıza ekibinin üzerinde SEDAŞ amblemi bulunan hizmet aracının Hükümet Konağı çevresinde dolaştığını gören Özel Harekat ekibindeki polisler, aracı durdurdu. Polisler araçtan indirdiği 3 kişiye yere yatırıp sorguladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kaldırımda yüzüstü tutulan SEDAŞ çalışanları kimlik sorgulamaları ve üst aramaları sonrasında serbest bırakıldı.

SEDAŞ ekibinin Başbakan Erdoğan’ın Sakarya programın sırasında meydana gelebilecek arızalara müdahale için görevlendirildikleri belirlendi.



