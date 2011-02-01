-ERDOĞAN MISIR ZİYARETİNİ ERTELEDİ ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a planlanan ziyaretini ertelediğini, ülkedeki durum normale dönünce bu ziyareti gerçekleştireceğini söyledi. Erdoğan, Kırgızistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Erdoğan, Mısır'a ziyaretini ertelediğini, ülkedeki durum normale dönünce bu ziyaretin gerçekleştireceğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''MİT'in kendisine İstanbul'da suikast düzenleneceğine ilişkin rapor hazırladığı'' yönündeki iddiaları değerlendirirken, ''Bizim duruşumuz belli, biz sadece tedbiri alırız ondan sonra tevekkül eder ondan sonra yolumuza devam ederiz. Çünkü siyasetin yapısında fıtratında tarihten buyana olanlar ortadadır. Zaman zaman söylediklerimiz bazı ortaya koyduklarımız olmuştur. Biz, kadere inanmış insanlarız. Onun için kederden de pek imtina etmeyiz yola aynen devam ederiz. Bunlar olağan şeylerdir, olur. Onlar da görevini yapacak biz de görevimizi yapacağız. Çünkü kötü olmazsa iyinin kadri bilinmez, iyinin kadri kıymeti ancak kötü ile taktir edilir. Bunu böyle bilmemiz lazım'' diye konuştu. Bir başka soru üzerine de Erdoğan, ''Başkanlık sisteminin daha faydalı neticeler doğuracağına inanıyorum. Bu benim kanaatim'' dedi.