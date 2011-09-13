-Erdoğan Mısır ziyaretine çıktı İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Eylül tarihleri arasında Mısır, Tunus ve Libya'ya yapacağı ziyaretler için özel uçak ''ANA'' ile saat 21.50'de Kahire'ye hareket etti. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye ve oğlu Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıs Ömer Çelik, Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de Mısır'a gitti. Erdoğan'a Mısır gezisinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik edecek.