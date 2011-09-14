-Erdoğan, Mısır ve uluslararası topluma seslendi KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Mısır'da halkın önderliğinde devleti ve milletiyle kapsamlı bir yeniden doğuş ve yenilenme atılımı başlattığı önemli bir dönemden geçiyoruz... Ve zihinlerde atılımın başlatıldığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir zamanda ülkenize gelip tarihe birinci elden şahitlik etmenin, yaşadığınız haklı coşku ve gururu paylaşmanın tarifsiz sevinci ve heyecanı içindeyim'' dedi. Erdoğan, Kahire Üniversitesi İktisat ve Siyasi Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Forumu'nda, Mısır ve uluslararası topluma seslendi. Başbakan Erdoğan'ın gelişi sırasında salonda bulunanların sık sık slogan atması nedeniyle konuşmasına geç başlayan Erdoğan, Arapça, ''Mısır halkına, Mısır gençliğine selam olsun'' dedi. Mısır'ın tarih boyunca sayısız medeniyetin anavatanı olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, ''İnsanlığın kültürel, ilmi, felsefi ve sanatsal mirasına emsalsiz katkılarda bulunmuş bir ülkedir. Dünyanın medeniyetler çatışmasını konuştuğu bir dönemde tek başına, birden çok medeniyetin temsilcisi durumunda olan bu müstesna ülkede, bu müstesna topluluğa hitap etmek benim için büyük bir onur ve mutluluk vesilesidir'' dedi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Mısır, Hazreti Musa'nın, Hazreti Yusuf'un ülkesi, Mısır, Ümmüddünya, dünyanın anası... Mısır, Nil Nehri'nin hayat verdiği bereketli topraklar, Mısır, Ezher Üniversitesi, binlerce yıllık ilim ve irfan beldesi. Mısır, İslam medeniyetinin kadim merkezlerinden biridir. Mısır, Şair Ahmet Şevki'nin ve Mehmet Akif'in şiiri, Abdussamed'in sedası, Ümmü Gülsüm'ün sesidir. Mısır, İslam medeniyetinin kadim merkezlerinden biridir. Mısır Türkiye'nin, Kahire İstanbul'un ebedi kardeşi... Hattatların ifadesiyle değil mi ki; Kur'an, Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı. Değil mi ki; yüzyıllar boyu bütün alimlerin, ariflerin, bilginlerin yolu illa ki Kahire'ye düştü. Sizlerin şahsında bütün Mısır halkını bu duygularla selamlıyorum. Çünkü gösterdiğiniz hüsnü kabulden dolayı şükranlarımı sunuyorum.'' ''Bölgemiz tarihi ve inkılabi bir değişim ve demokratik bir dönüşüm süreci yaşıyor'' diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''Mısır'da halkın önderliğinde devleti ve milletiyle kapsamlı bir yeniden doğuş ve yenilenme atılımı başlattığı önemli bir dönemden geçiyoruz... Ve zihinlerde atılımın başlatıldığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir zamanda ülkenize gelip tarihe birinci elden şahitlik etmenin, yaşadığınız haklı coşku ve gururu paylaşmanın tarifsiz sevinci ve heyecanı içindeyim. Bütün bakan ve milletvekili arkadaşlarımla iş adamlarımızla geldik, sizlerle beraberiz. Mısır, köklü tarihine yaslanarak ve aydınlık geleceğine odaklanarak bu dönüşüm sürecini selametle tamamlayacaktır.''