-Erdoğan, Mısır, Tunus ve Libya'ya gidecek ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Eylül tarihleri arasında Mısır, Tunus ve Libya'yı ziyaret edecek. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın beraberinde bakanlar, üst düzey bürokratlar ve iş adamlarından oluşan heyetle gerçekleştireceği ziyaretler sırasında, yeni bir sürece girmiş bulunan dost ve kardeş ülkelere Türkiye'nin verdiği destek vurgulanacak, çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanları ele alınacak. Erdoğan, 12 Eylül Pazartesi günü gideceği Mısır'da Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ve Başbakan İsam Şeref ile görüşecek. Ziyaret sırasında, Başbakan Erdoğan ile Mısır Başbakanı İsam Şeref tarafından, Türkiye ve Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi tesisine ilişkin Ortak Siyasi Bildirge'nin ve bu çerçevede ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, spor, basın, kamu yönetimi ile karşılıklı yatırımların teşviki alanlarında bir dizi anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüşmesi ve Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda bir konuşma yapması beklenen Erdoğan, Kahire'de Mısır'ın önde gelen siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tahrir Devriminin genç liderleri ve Mısır'da yatırımı bulunan Türk müteşebbisleri ile de bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan, Mısır'ın ardından 14 Eylül'de Tunus'a yapacağı ziyarette ise Cumhurbaşkanı Vekili Fuad El Mebazza, Başbakan El Baci Kaid El Sebsi ve önde gelen siyasi parti liderleri ile görüşmelerde bulunacak. Erdoğan, 15 Eylül'de Libya'ya geçerek burada Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüşecek. Bu ziyarette, Libya'daki siyasi dönüşüm, kurumsal yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma sürecine, Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar ele alınacak.