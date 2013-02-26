Erdoğan: Kafatası ölçümü yapılan belgede Atatürk'ün imzası var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Biz her türlü milliyetçiliği ayakalarımızın altına almışız” şeklindeki sözlerinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bu sözleri Rize’de söylemeyezsin” demesini bir kez daha eleştirdi. Etnik milliyetçiliğe karşı olduklarını belirten Erdoğan, Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihi kitabından bir fotoğraf göstererek, o dönemde farklı bölgelerden kafatası incelemeleri yapıldığını anlattı. Yapılan uygulamayı eleştirirken belgenin altında Atatürk ve İnönü imzası bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, daha sonra ise Atatürk'ün Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmayı örnek vererek övdü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına “Hocalı katliamında hayatını kaybeden Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyerek” başladı. Necmettin Erbakan’ın vefatının ikinci senesinde anan Erdoğan, Merkel ile Türkiye'nin AB üyeliği, vize, terörle mücadele konularını, Suriye, Irak gibi konularını ele aldıklarını anlattı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları özetle şöyle;

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu açılış töreninde kullandığım bazı ifadeler, CHP ve MHP tarafından 2 hafta boyunca istismar edilmek istendi. Benim kullandığım ifadeler aynen şu şekilde, 'Bu süreçte kimse bizim karşımıza Türklükle de Kürtlükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayakalarımızın altına almışız' CHP Genel Başkanı çıktı 'bu sözleri Rize'de söyleyemezsin' dedi. Biz konuştuğumuz yere göre dil kullanan bir siyasi parti hiçbir zaman olmadık. CHP Genel Başkanı farklı yerlerde farklı şeyler söyleyen birini arıyorsa gitsin önce aynaya baksın. Sabah farklı akşam farklı konuşan birilerini arıyorsa gitsin önce aynaya baksın. 'CHP Genel Başkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım' dedi, gitti ertesi gün aday oldu. O günden beri sabah söğlediğini öğlen, öğlen söylediğini akşam kendisi yalanlıyor. Bir kere şunu burada açık açık söylemem lazım... Ankara'da, İzmir'de salladığı bayrağımızı gidip Hakkari'de sallayamayan, buna yüreği yetmeyen biri bize hiçbir şey söyleyemez.

Doğuda ayrı batıda ayrı konuşmak CHP'ye özgüdür. AK Parti bugün %50 oy alıyorsa, her yerde aynı konuştuğu, aynı dili kullandığı içindir. AK Parti'nin kullandığı dil 76 milyonun dili, milletin dilidir. Bir başka vekil meclis kürsüsünde ırkçılık yapıyor. Eğer cesareti varsa o İzmir milletvekilini de yanına alsın gitsin o düşüncelerini kendi memeletinde, Tunceli'de söyletsin. Biz Mardin'de söylediğimizi İstanbul'da, Ankara'da söyledik. Yakında Rize'ye gideceğim, iyi takip etsin orada da söyleyeceğim. Biz İzmir'de mitingi nasıl ay yıldızlı bayrakla yapıyorsak, gider Mardin'de de aynı şekilde yaparız. Buyur sen git İzmir'de yaptığını kendi memelektin Tunceli'de yap. Yap da görelim.

Milliyetçilik ve Ulusalcılık aynı şeydir diyor. Biri eski dilde biri yeni dildeymiş. Hey sevsinler seni... Siyasi hayatta en çok kullandığımız kavram millet kavramıdır. Biz millet kavramıyla hiçbir zaman bir milliyeti, bir bölgeyi, bir kabileyi kastetmedik.

Etnik milliyetçiliğe, bölgesel ve dinsel milliyetçiliğe karşıyız dedik biz 12 yıl önce

Bu cumhuriyetin topraklarında yaşayanlar millet kavramına nasıl bakıyorlarsa AK Parti olarak biz de aynı bakıyoruz

Türk Antropoloji Ensitütüsü Tarihçesi… Kitabın 5. Sayfasında bir resim var.

Bu kafataslarını da öyle enteresan almışlar ki; Trakya mıntıkasından şu kadar falan diye. 10 ayrı bölgeden bu kafataslarını toplamışlar

Kadın ve erkekler üzerinde ölçümler yapılıyor

Olur mu öyle şey demeyin. Vesika burada

Bizim millet tarifimiz bu olabilir mi? Türk Antropoloji Enstitüsüsü’nün tarihinde iki kıymetli vesika diye geçer, Reisi cumhur olarak Mustafa Kemal, İsmet Paşa’nın da o zaman altında Başbakan olarak imzası var. Onunla da Nurettin Beyefendi’ye İstanbul Darülfunun Emiri’ne bununlar ilgili tebrik yazılmış.

Bu insani midir, vicdani midir?

Dinimizde, inanç dünyamızda yeri olabilir mi?

Şeytan kendisinin ateşten, insanın ise topraktan yaratıldığını söylemiş ve kibir etmiştir

Kendi soyunun diğerinden üstün olduğunu iddia eden hiç şüphesiz şeytanın izindedir

Millitçilik anlayışına Atatürk örneği

1 Mayıs 1920'de Gazi Mustafa Kemal Meclis kürsüsünde aynen şu ifadeleri kullanıyor, birilerine ithaf olunur... Demek ki o da çok bunalmış ki; bizim gibi 'Efendiler meselenin bir daha tekerrür etmemesi kaydiyle bir iki noktayı arz etmek isterim, Meclis-i Aliyemiz'i temsil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Hepsinden ibaret ortak olan İslamdır' diyor.

Ziya Gökalp, Necip Fazıl, Mehmet Akif hengisine baksanız millet kavramının onlar tarafından böyle kucaklandığını görürsünüz. Millet olarak çok büyük bir imtihandan geçtiğimiz Çanakkale bizim nasıl bir millet olduğumuzu bize anlatan derslerdir. Bizler 'milliyetçilik ayaklarımızın altında' derken, aşağılamaya dayalı kafatasçı milliyetçiliği kastediyoruz.

Şu terör meselesiyle ilgili MHP hakaret etmek dışında, vurmak kırmak dışında tek bir cümle kurmadı, tek bir öneri getirmedi. Terör meselesinde CHP istismardan başka hiçbir şey ortaya koyamadı. Biz bu ülkede CHP'ye, MHP'ye rağmen kardeşliği tesis edeceğiz. Biz söyleye söyleye, Sivas'ın ötesine gitmeye başladılar. Biz gideriz ama hep. Her zaman söylediğimiz gibi uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. MHP ve CHP, hiçbir zaman sorumluluk üstlenmediler. Bundan sonra da sorumluluk üstlenmezlerse akan kan onların eline, yüzüne bulaşır. Onlar şehit cenazesi gelsin de istismar edelim diye ellerini ovuştururken, biz bu işi nasıl bitiririz diye uğraşacağız. Çözüm sürecinde BDP'li vekillerin İmralı'ya gitmeleri konusunda Adalet Bakanlığımız izin veriyorsa, bunun tek nedeni işte bu çözüm yolunda nasıl adım atılır diyedir.

Kayseri'de de söyledim. Baldıran zehiri içmek gerekirse bu iş için, biz o zehiri de içeriz. Yeter ki bu ülkeye huzur gelsin. Şunu özellikle ifade etmek isterim; aziz milletimden rica ediyorum... Bir defa biz milletimize güveniyoruz, milletimiz de bize güvensin. Biz AK Parti olarak etnik bir yapıya, ayrımcılığa müsaade etmeyecek tek partiyiz.

Biz milletimizi tamamıyla kucaklıyoruz. Milliyet kavramı üzerinden istismar yapan bu partilere fırsat vermeyin. Türk de Kürt de Laz da Çerkez de Gürcü de benim kardeşimdir. Çünkü biz yaradılını yaradandan ötürü seviyoruz. Sizin hassas değerlerinizi istismar eden bu çıkarcıların istismarlarına asla prim vermeyin. Bunların tezgahına asla gelmeyin.

Müsterih olun. Biz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, milletimizin başını öne eğecek, mahçup edecek hiçbir girişimin içinde olmadık ve olmayız. Medyadan, sanatçılardan bu ülkenin aydınlarından yeterli desteği alamadık ama almayı bekliyoruz, umarım alırız bu desteği. Ama biz milletimizin bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Milletimizin hayır duasını biliyoruz. Milletin bize nasıl dua ettiğini hissediyoruz.