Erdoğan: Milli ve özgün roketimizle Ay’a sert iniş gerçekleştireceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında Dubai kentinde gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizlerden aldığımız güçle biz de daha güzel, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz” dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin gelecek yıl milli ve özgün roketiyle aya sert iniş gerçekleştireceğini belirterek, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uzay ajanslarımızın önümüzdeki dönemde etkin iş birliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Dubai Expo'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pavilyonu'nda dün gençlerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına, BAE'nin geleceği olan gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Erdoğan, nerede olursa olsun, gençlerle bir araya gelişlerinde, her sohbetlerinde İslam dünyasının geleceğine dair umutlarının arttığını söyledi. Bu toplantılar sırasında ufku ve vizyonu açık, pırıl pırıl gençleri görmenin bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, bu tabloyu gördüklerinde, Allah'ın rahmetinden umudu kesmediklerini vurguladı.

"Teknofest gençliği önüne çıkartılan engelleri aşa aşa yoluna devam ediyor"

“Ülkemizde Teknofest diye tabir ettiğim bu gençlik maşallah önüne çıkartılan engelleri aşa aşa yoluna kararlılıkla devam ediyor" diyen Erdoğan, "Sizlerin hayata umut ve heyecanla bakmanız bizlere de yeni hedefler için cesaret ve ilham aşılıyor. Sizlerden aldığımız güçle biz de daha güzel, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın tesisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayışla, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri gençliği arasındaki irtibatı ve işbirliğini güçlendirmek için yeni adımlar atıyoruz. Dün ABU Dabi’de gençlik alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırasını imzaladık. Böylece gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk" diye konuştu.

"Milli ve özgün roketimizle Ay’a sert iniş gerçekleştireceğiz"

BAE’li gençlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gönül elçileri olmalarını beklediğini belirterek “İki dost ve iki kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yeni teknolojiler alanında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyoruz. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan ‘Milli Uzay Programımızı’ geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah cumhuriyetin 100’üncü yılında yani gelecek sene, milli ve özgün roketimizle Ay’a sert iniş gerçekleştireceğiz.

Uzay programımızı açıkladığımız günlerde BAE de ‘Umut’ olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmiştir. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amirinin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki ikinci yılını tamamlayan ‘Umut’ esasen hepimizin umudunu temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dubai Expo’sunun teması olarak belirlenen Zihinleri Birleştirmek Geleceği Oluşturmak tam manasıyla bu ahengi yakalamamız gerektiğine işaret ediyor. Bu çerçevede uzay, teknoloji, start-up şirketleri ve bilimsel işbirliği gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı hızla gerçekleştirmeliyiz” dedi.

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