-ERDOĞAN MİLLİ MAÇI MERKEL'LE İZLEYECEK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8-9 Ekim tarihlerinde Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya ziyareti sırasında Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış eşlik edecek. Başbakan Erdoğan, yarın akşam Berlin'de oynanacak Türkiye–Almanya 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçını Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile birlikte izleyecek. Merkel ile 9 Ekim Cumartesi günü çalışma kahvaltısında bir araya gelecek olan Erdoğan, ikili ilişkiler, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, Kıbrıs ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.