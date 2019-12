-ERDOĞAN: MİLLİ İRADEYİ BOYKOT LÜKSÜMÜZ YOK İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşın kendilerine nasıl bir emanet, nasıl bir sorumluluk yüklendiğini çok iyi bildiklerini belirterek, ''Bundan hiç endişeniz olmasın. Bizim, milli iradeyi, milletin bize yüklediği emaneti boykot etmek gibi bir lüksümüz yok ve olamaz'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 4. Levent-Hacıosman Metro Hattı'nın son bölümünün açılışı dolayısıyla Darüşşafaka İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, seçim meydanlarında, seçim kampanyasında verdikleri sözleri, vaatlerini, projelerini, Hükümet programına da alarak, bunları resmi bir hüviyete kavuşturduklarını anlattı. İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır için açıkladıkları projelerin, şu anda artık hükümet projeleri haline geldiğini, gerek bu 4 büyük şehir için, gerek diğer büyük şehir ve vilayetler için ne söz verdilerse yerine getireceklerini, kademe kademe, belli bir takvim içinde projelerini tek tek gerçeğe dönüştüreceklerini söyledi. Kanalistanbul projesinin, plan, proje ve etüt çalışmalarını en kısa süre içinde başlatacaklarını ve en geç 2 yıl içinde projeyi bitireceklerini belirten Erdoğan, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasına kuracakları iki yeni şehrin planlama ve etüt çalışmalarını da aynı şekilde başlatacaklarını bildirdi. İstanbul'a kuracakları şehir hastanelerinin plan ve projelerinin hazır olduğunu, onların da çalışmalarına başladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Marmaray devam ediyor, Tüp Geçit devam ediyor, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Eskişehir-Ankara yüksek hızlı tren projesi devam ediyor. Bunları hızla yürütecek ve İstanbul'a, bölge illerine kazandıracağız. Taksim'de hem Tarlabaşı ve Cumhuriyet bulvarının hem de meydanın trafiğini yer altına alıyoruz. Böylece, meydanı, İstiklal Caddesi'yle kesintisiz bir şekilde yayalara tahsis etmiş oluyoruz. Gezi Parkı'nın bulunduğu yerde bulunan ve 1940 yılında yıkılan Topçu Kışlası'nı da aslına uygun şekilde yeniden yapıyoruz. Yassıada ve Sivriada'yı yeniden düzenleyerek, hem İstanbul'un hem de demokrasinin sembolleri haline getirerek, demokrasi ve özgürlükler adası yapıyoruz. Bu büyük projelerle, inanıyorum ki İstanbul'un dünya şehri olma vasfı çok daha güçlenecek. İstanbul, turistik bir merkez olmanın yanında, artık çok daha güçlü şekilde, sanayinin, ticaretin, istihdamın, kültür ve sanatın, insanca yaşam alanlarının örnek gösterilen merkezi haline dönüşecek.'' -''(BU BİZİM ÜÇÜNCÜ DÖNEMİMİZ) DİYEREK YAN GELİP YATMAK YOK''- Başbakan Erdoğan, 12 Haziran akşamı, tüm Türkiye'ye yaptığı açıklamaları bir kez daha tekrar etmek istediğini belirterek, 12 Haziran'da, halkın teveccühüyle elde ettikleri tarihi başarının, sorumluluklarını kat be kat artırdığının bilinmesini istediğini kaydetti. Milletin takdiri ve teveccühünün kendilerini asla ve asla gevşetmeyeceğini, kibre, gurura, şımarmaya sevk etmeyeceğini, tam tersine daha dikkatli, mütevazi ve hassas olmaya yönelteceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Rehavet, yorgunluk, yılgınlık bizim lügatimizde bugüne kadar kendisine yer bulamadı, bundan sonra da emin olun bulamayacak. İlk günkü heyecanla, ilk günkü coşkuyla, aynı aşk ve sevdayla hizmet üretmeye devam edeceğiz. Omuzlarımızdaki ağır sorumluluğun idrakiyle yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapacak, ülkemize, milletimize çok daha fazlasını kazandıracağız. 'Bu bizim üçüncü dönemimiz' diyerek, yan gelip yatmak yok. Onun için durmak yok, yola devam diyoruz. 'Yüzde 50'nin oyunu aldık' diyerek, şımarmak, kibirlenmek, tepeden bakmak yok. Herkesi kucaklayarak, herkese eşit mesafede durarak, 74 milyonu bir ve bütün olarak görerek biz yolumuza devam edeceğiz. Her saniyemizi, her anımızı millete hizmet için seferber edecek, bize yüklediğiniz emanetin hakkını inşallah en iyi şekilde vereceğiz. Biz, nasıl bir emanet, nasıl bir sorumluluk yüklendiğimizi çok iyi biliyoruz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bizim, milli iradeyi, milletin bize yüklediği emaneti boykot etmek gibi bir lüksümüz de yok ve olamaz.'' -''TÜRKİYE HİZMET BEKLİYOR''- Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin ve İstanbul'un kendilerinden hizmet beklediğini belirterek, 2023 hedeflerine ulaşmak için kat etmeleri gereken uzun bir yol, yapmaları gereken yoğun bir iş yükü olduğunu söyledi. Engellere takılmadan, engellemek isteyenlere aldanmadan, kendilerini yavaşlatmak için gayret sarf edenlere kanmadan yollarında yürümeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, 2010 yılında Türkiye'yi yüzde 8,9 oranında, 2011 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'yi yüzde 11 gibi rekor bir seviyede büyüttüklerini ve Türkiye'nin dünyanın bir numarası olduğunu anlattı. Türkiye'nin büyümede, 2010 yılında OECD ülkeleri ve Avrupa'da birinci olduğunu, 2011 yılının ilk çeyreğinde dünyada, Çin ve Arjantin'in de önüne geçerek, en hızlı büyüyen birinci ülke konumuna geldiğini dile getiren Erdoğan, küresel kriz içinde kıvranan, iflasın eşiğine gelen ülkelerin tersine, krizi aştıklarını ve artık geleceğe odaklandıklarını kaydetti. Erdoğan, bu güzel haberlere, bu güzel gelişmelere yenilerini ekleyecek, Türkiye'yi en kısa zamanda hak ettiği konuma yükselteceklerini ifade etti. Ülkenin büyümesini de hazmedemeyenler olduğunu, ''Ama bu büyüme çok fazla. Bu bir sıcak durum, bir anda ters tepebilir'' denildiğini belirten Erdoğan, ''Kardeşim bunu siz ilk defa söylemiyorsunuz ki 2008'de de aynı şeyi söylediniz. 2009'da da aynı şeyi söylediniz. 2010'da da aynı şeyi söylediniz. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorsunuz. Benim oğlum bina okur döner döner yine okur. Yine aynı şey'' dedi. Hedefleri olduğunu, bu hedefleri planladıkları gibi gerçekleştirmeye devam ettiklerini, enflasyonun ve faizin artık tek haneli olduğunu belirten Erdoğun, şöyle devam etti: ''Ama gönlüm arzum hep şu: Arkadaşlarımla hep onu konuşuyorum. Reel faizi sıfırladığımız an, en ideal noktada olacağız. Enflasyon yüzde 5 mi, faiz de yüzde 5 olacak. Reel faizi de sıfırlamış olacağız. 4 mü? Onu da 4 yapacağız. Bize piyasada yüzde 9 faiz yakışmaz, bunu aşağıya çekeceğiz. Bu faiz bize yüksek. Daha aşağı bunun gelmesi lazım. Bunu daha aşağı çekeceğiz ve bunu başaracağız. Böylece enflasyonun daha aşağılara düştüğünü göreceksiniz. Şu anda bu enflasyon bize yüksek, düşecek aşağıya...'' Hattın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bazı AK Parti milletvekilleriyle birlikte kurdele keserek, Hacıosman metro hattının resmi açılını gerçekleştirdi. -ERDOĞAN'A CAM KİTAP HEDİYE EDİLDİ- Başbakan Erdoğan, daha sonra istasyona geçti. Burada cam sanatçısı Reyhan Çezik Başbakan Erdoğan'a, üzerinde ''Türkiye Cumhuriyeti 59. ve 60. Dönem Hükümet Başkanı'' yazılı cam kitap hediye etti. Çezik ile hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, Çezik'in istasyonda iki ayrı yerde bulunan eserlerini inceledi. Erdoğan daha sonra, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın olduğu halde, metronun sürücü kısmına geçti. Sürücü koltuğuna oturan Erdoğan, metrodaki vatandaşlara ''Trenimiz hareket etmek üzere. Heyecanlanmayın. Ya Allah ya bismillah'' diye seslendi. Hacıosman İstasyonu çıkışında vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve ''Tayyip amca hoş geldin'' diye seslenen bir kız çocuğuna el salladı. -BAŞBAKAN DARÜŞŞAFAKA'YA HELİKOPTERLE GELDİ- Başbakan Erdoğan, bugün Nanoteknoloji ve Uygulama Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Sabancı Üniversitesinin Tuzla Yerleşkesi'ne, evinin yakınlarındaki İspark'a ait Helikopter Pisti'nden bindiği helikopterle gitti. Erdoğan, Sabancı Üniversitesinden istasyon açılışının gerçekleştirileceği Darüşşafaka'ya gelmek için de helikopter kullandı. Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğündeki piste indi. Pistin yakınlarındaki Maslak Fatih Ormanı Kampüsü'nde vatandaşlarla bir masa etrafında oturan ve sohbet eden Erdoğan, çay içti. Erdoğan, açılışın ardından tekrar helikopterle Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğündeki pistten, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne geçti.