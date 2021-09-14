Cumhurbaşkanı Erdoğan: Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, milli gelirin Türk Lirası olarak 11 kat, asgari ücretin de 16 kata yakın arttığını söylerken, "Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek bunca gayrete, mücadeleye, kavgaya ne gerek var? Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "makro ekonomide dengelerin tekrar yerine oturmaya başladığını" savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçilerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "Gerektiğinde bütçe imkanlarını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fedakarlık yapma pahasına tercihimizi hep çalışanların emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandık. İmkan mümkün arasında bir denge kurma mecburiyetinde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Emeği ile, alın teri ile beden gücü ile çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun gayet farkındayız. Belediye başkanlığı döneminde sorumluluğunu üstlendiğimiz her yerde ve her makamda çalışanların haklarının teslimi için gayret gösterdik. Gerektiğinde bütçe imkanlarını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fedakarlık yapma pahasına tercihimizi hep çalışanların emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandık. İmkan mümkün arasında bir denge kurma mecburiyetinde kalıyoruz.

Ülkemizin potansiyeline, milletimizin çalışkanlığına güvenerek çıkayı sürekli daha yükseğe çıkarıyoruz. Türkiye'nin istihdam sayısını 9,5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini katbekat yükselttik. Milli gelirimiz TL olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biri.

Biz hep ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini, gelirlerini yükselterek de refah seviyesini de artırmak için mücadele ettik. Milletimizle ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizle, Türkiye'yi her alanda olduğu gibi çalışanlarımızın gelir seviyeleri konusunda da en üst seviyeye çıkarmayı planladık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın ve afetler sebebiyle biraz gecikme yaşasak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif gelişmelerin artarak süreceğine işaret ediyor. Bu olumlu gelişmeler sayesinde işçi ve memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar yapmaya özellikle imkan sağladık.

Memurlarımızın maaşlarında da en düşük ücretlerde yüzde 30'u geçen oranlarda artış yapıldı. Emeklilerin bayram ikramiyelerinde de artışa gitmiştik. Çalışanlarımızın gelirlerini artırırken esnafından sanayicisine her kesimi gözeten uygulamalar geliştirdik, her vatandaşımızı koruyup kolladık.

Eğer bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmeyeceksek bunca gayrete, mücadeleye, kavgaya ne gerek var?

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe her bir vatandaşımızın da refah seviyesi artacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür.

Biz millet olarak birlik, beraberlik, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz.

Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan altyapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bu süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepinizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Milletin evindeki buluşmamızı işte bu kararlılığın azmin dirayetin bir kez daha tüm dünyada ilanı olarak görüyorum.