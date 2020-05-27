Erdoğan, milletvekilleri ve AKP teşkilatına “Sahaya inin” talimatı verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, belediye başkanları ile AKP teşkilatına “Sahaya inin, vatandaşın isteklerini dinleyin” talimatı verdi. AKP’de bugünden itibaren milletvekilleri ve teşkilat esnaf ziyaretleri yapacak, vatandaşın ihtiyaçlarını tespit edecek ve karşılanmasını sağlayacak.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın kulis haberine göre, Erdoğan, AKP’de yarım kalan kongre süreci için de teşkilata “Bilim Kurulu ile birlikte karar verilsin” uyarısı yaptı. Erdoğan’ın eylülde başlaması beklenen il kongrelerinin bazılarına katılması planlanıyor.

İl başkanlarından Erdoğan’a, “İstanbul’da seyahat yasağı kalkarsa, nüfusumuz 2-3 katına çıkar” uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram boyunca AKP belediye başkanları, teşkilatı, Gençlik Kolları ve partisinin milletvekilleri ile sabaha kadar süren videokonferans toplantılarında bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre toplantılarda Erdoğan, belediye başkanlarından pandemi ile mücadelede yapılan yardımlar ve vaka sayılarıyla ilgili bilgi aldı.

Buna göre Zonguldak, Sakarya, Kocaeli gibi illerde vaka sayısı azalırken, İstanbul’da dalgalanmanın devam ettiği değerlendirildi. Kars, Giresun, Antalya gibi birçok ilde ise uzun süredir vaka görülmediği bilgisi paylaşıldı. Toplantıda il başkanları, “İstanbul’da seyahat yasağı kalkarsa, nüfusumuz 2-3 katına çıkar” diyerek, İstanbul’da seyahat yasağının en son kalkmasını istediler.

"4 ilde haftasonu sokağa çıkma yasağı bir süre daha sürebilir"

Koronavirüs nedeniyle dokuzuncu kez dijital yöntemle toplanacak kabinenin gelecek haftadan itibaren Beştepe’de pandemi öncesindeki gibi yüz yüze yapılması planlanıyor. Toplantıda vaka sayısının düştüğü bazı illerdeki yasakların kaldırılması; İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi vaka sayısının ve riskin yüksek olduğu şehirlerde ise haftasonu sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam etmesi kararının alınması öngörülüyor.