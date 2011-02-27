-ERDOĞAN: MİLLETİN GÖNLÜNDE YER EDİNMİŞ BİR SİYASETÇİYDİ ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın hizmetleriyle ve eserleriyle milletin gönlünde kendisine haklı yer edinmiş bir siyasetçi olduğunu bildirdi. Başbakan Erdoğan, Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 54'üncü Hükümetinin Başbakanı, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Prof. Dr Necmettin Erbakan'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Prof. Dr. Necmettin Erbakan, hizmetleriyle ve eserleriyle milletin gönlünde kendisine haklı yer edinmiş bir siyasetçiydi. Siyasetçi kişiliğinin yanında, merhum Erbakan, öğrenmeyi ve öğretmeyi hayatının merkezine yerleştirmiş değerli bir ilim adamımızdı. Merhum Erbakan, bu mümtaz vasıflarıyla milletimizin hatırasında daima hayırla yad edilecektir. Saadet Partisi camiasının, Türkiye'nin, aziz milletimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun diyor, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.'' -ŞAHİN: RESMİ TÖREN İSTENMEMESİNE SAYGI DUYUYORUZ TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezi'nden ayrılırken, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbakan'ın milletin yetiştirdiği çok önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, gerek bilim insanı olarak gerekse siyasetçi olarak Türkiye'ye ve Türk milletine çok büyük hizmetlerde bulunduğunu ve öğrenciler yetiştirdiğini söyledi. Necmettin Erbakan gibi değerlerin kolay yetişmediğini ifade eden Şahin, ''Onun en büyük ideallerinden biri yeniden büyük Türkiye'dir. 'Yeniden büyük Türkiye' derken kast ettiği şuydu; 'Biz geçmişte büyüktük, yeniden büyük olmalıyız. Özümüze bağlı kalarak, çağdaş değerlerle bunları birleştirerek Türkiye'yi daha ileriye götürmeliyiz' en büyük hayali idi. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''En son ne zaman görüşmüştünüz?'' sorusu üzerine Şahin, Erbakan'ı bundan bir süre önce evinde ziyaret ettiğini belirterek, ''Epey bir zaman olmuştu. Yakın bir zamanda görüşme imkanı bulamamıştım'' yanıtını verdi. Erbakan'ın resmi cenaze töreni istemediğinin hatırlatılması üzerine de Şahin, ''Bu, ailesinin ve partili arkadaşların kendi tercihleridir. Ona da saygı duyarız'' dedi. TBMM'de tören düzenlenip düzenlemeyeceğine yönelik bir soru üzerine ise Şahin, ''Kendisinin çok sade bir törenle defin istediğine dair arkadaşlarımızın bilgisi var. Vasiyetini yerine getireceğiz' dediler. İstanbul'da salı günü Fatih Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra sade bir törenle defnedilecek'' şeklinde konuştu. -DEMİREL'İN ZİYARETİ- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de partiden ayrılırken yaptığı açıklamada, Erbakan'ın ebediyete intikalinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Partisine, kendisini sevenlere ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Demirel, ''Milletimiz, değerli bir bilim adamını, değerli bir siyaset ve devlet adamını kaybetmiştir. Kendisi benim okul arkadaşımdır, meslektaşımdır, siyaset arkadaşımdır, atmış seneyi aşan çok yakın hukukumuz vardır. Ailesinin ve milletimizin üzüntüsünü paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin'' diye konuştu. -GÜNAY'DAN ZİYARET- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Saadet Partisi camiasına, Erbakan'ın ailesine ve Türk milletine sonsuz sabır dileğinde bulunarak, Erbakan'a Allah'tan rahmet diledi. Erbakan ile ilişkisini ''ağabey-kardeş ilişkisi'' diye nitelendiren Günay, ''Yakından tanıştığım bir siyaset ve devlet büyüğüm'' dedi. Günay, ''12 Eylül'ün kötü günlerinde kader ortaklığımız oldu. Daha önce de dostluğumuz, yakınlığımız vardı. Türkiye demokrasisine büyük hizmetleri olduğuna inanıyorum. Çünkü çok geniş bir toplum kitlesini, hiçbir konjonktürde, hiçbir şiddet eylemi, hiçbir yaşa dışı olaya yönlendirmeden bütünüyle demokrasiye taşımaya ve siyaseten kazanacaksa da kaybedecekse de bunun demokrasi içinde olmasına çok büyük bir özen göstermiştir'' dedi. Erbakan'ın, Türk demokrasinin, ''militan ve tek boyutlu bir yapıdan çoğulcu, çağdaş bir yapıya kavuşmasında gayretlerinin büyük katkı yaptığını'' belirten Günay, ''İçinde yaşanırken olaylar ve kişiler yeteri kadar anlaşılamıyor. Üzerinden zaman geçtikten sonra onun demokrasimize ve milletimize yapmış olduğu hizmetlerin daha çok farkına varacağımızı umut ediyorum'' diye konuştu. AK Parti Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya da Erbakan ile iktidarda bulunduğunu anımsattı. Erbakan'ın ''geçek bir millet adamı olduğunu'' kaydeden İyimaya, Erbakan'ın Türkiye'de siyasal sistemin ''kadrine'' uğrayan bir kişi olduğunu dile getirdi. Erbakan'ın, ''militan demokrasiye, çoğulculuk damarını kazandıranların öncüsü olduğunu'' ifade eden İyimaya, ''Hizmet sevdalısıydı, dava adamıydı, inançları uğruna son nefesine kadar mücadelesini azimle ısrarla ve sabırla yürüten bir siyaset ve devlet adamıydı'' dedi. İyimaya, üzüntülü olduklarını belirterek, ''Millet olarak değerleri dünyadan göçtükten veya sandaliyeden düştükten sonra fark etme gibi bir zaaf özelliğimiz var'' diye konuştu. -TAZİYELERİ FATİH ERBAKAN İLE KUTAN KABUL EDİYOR- Saadet Partisi Genel Merkezi'nde taziyeleri Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve eski Genel Başkan Recai Kutan kabul ediyor. Taziyeye Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bazı siyasi parti temsilcileri de geldi. Taziyeye gelenlere, parti girişinde lokum ve gül suyu ikram edildi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu parti genel merkezinde, bazı partililerin ağladığı ve bayıldığı da görüldü. Saadet Partisi önünde partililerin de bekleyişi sürüyor.