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Erdoğan: Milletim "Evet" derse, başkanlık sistemine adım atalım ve bu iş bitsin

"İstiyorum ki patinaj yapmayalım, hızla yola devam edelim"

14 Ekim 2016 19:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen başkanlık tartışmalarına ilişkin olarak, muhalefet partilerine çağrı yaparak, "Gelin millete götürelim. Eğer milletim bu işe 'Evet' diyorsa 'başkanlık sistemine adım atalım' diyorum" ifadesini kullandı. "Sorun şahsımdan kaynaklanmıyor, şahsımın yönetim anlayışından kaynaklanıyor" diyen Erdoğan, "İstiyorum ki patinaj yapmayalım, hızla yola devam edelim" diye konuştu. 

Konya'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Marmaray'dan üç yılda geçen insan sayısı 160 milyon oldu. Şimdi Avrasya Tüneli bitiyor, oradan da çift katlı otomobiller geçecek. Geçen gün kontrole gittik, hamd olsun bitiyor. Bu tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yükünü azaltacak. Yavuz Sultan Köprüsü'nü yaptık, dünyanın en geniş köprüsü. Ortasından yüksek hızlı tren geçecek. Nereden nereye. İstanbul'u da İzmir'e bağlıyoruz, hamd olsun onun açılışını da yaptık. Artık sizi denizden geçirmeyeceğiz, 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nü yapacağız, sonra Kanal İstanbul ile taçlandıracağız. Bu millet engel tanımayacak. İnşallah bizim için engel yok. Yeter ki inan, inandığın zaman tekeden bile süt çıkartırsın. 

Ve fiili bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumun zemini 2007'de oluşturulmuştu. Şimdi milletim "Başkanlık sistemi" istiyor. Milletim diyor. Ben demiyorum ki. Parlamentodaki siyasi partilerimize "egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi, gelin millete götürelim. Eğer milletim bu işe 'evet' diyorsa Başkanlık sistemine adım atalım" diyorum. Sorun şahsımdan kaynaklanmıyor, şahsımın yönetim anlayışından kaynaklanıyor. İstiyorum ki patinaj yapmayalım, hızla yola devam edelim. Çünkü yapacağımız çok iş var, milletimiz söz konusu olduğunda aktif bir rol oynamaya mecburuz ve zaman kaybına da tahammülümüz yok. Verilen sözü yerine getirmek siyasi partilerin görevidir diye düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçimde siyasi partiler milletin karşısına çıktığında yaptıklarını ve yapamadıklarını hesabını vermelidir."

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