Erdoğan: Milletim beni evde yufka açmaya da çağırsa giderim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı nereye çağırılsa gidiyor, evde gazoz mu açacaksınız, evde yufka mı açacaksın, çağırın gelir" sözlerine tepki göstererek, "Evet, ben milletimin çağırdığı her yere bugüne kadar gittim, bundan sonra da giderim. Bu benim için ayıp değil, şereflerin en büyüğüdür" dedi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

‘Kutsal 3'lü diyerek dalga geçiyor’

Değerli kardeşlerim sene 2015. Ama bu topraklarda tek parti zihniyetini yaşatmak isteyenler var. Durmadan milleti taciz ediyorlar. Bakınız, eski CHP milletvekillerinden birinin kızı tv spikeri bir hanımfendi bizim burada otobüsçü kardeşlerimle buluşmamızı duymuş ama içine sindirememiş. Bizim sizlerle buluşmamın da arasında olduğu resmi programı duymuş, kendince otobüsçülerle dalga geçiyor. Hatta muhtar, otobüs, taksici şoförü kutsal 3 lü diyerek dalga geçiyor. Böyle yaparak kendi küçüklüğünü ortaya koyuyor farkında değil.

‘Sistemi güncellememiz gerekiyor’

Kasım ayında Antalya'da G20 zirvesinde dünyanın en ileri 20 ülkesini buluşturacağız. Burada ülkelerin yarıdan fazlası başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Kişi başına gelirde 3 bin 400 dolardan başladık 10 bin 500 dolara kadar çıktık. Ama şimdi burada patinaj yapıyoruz. Bunu aşmak için sistemde güncelleme yapmamız gerekiyor. Bu güncellemenin adı başkanlık sistemi. Millet yeni Türkiye'yi de, yeni anayasayı da, başkanlık sistemini de istiyor. 7 Haziran'da şoförlerimizi, milleti sandığı küçümseyenlere haddini bildirmeliyiz diye düşünüyorum.

‘Ben milletimin çağırdığı her yere giderim’

Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak şoför kardeşlerimle aynı parantezin içinde ifade edilmiş olmayı kendim için şeref sayıyorum. Onlar böyle diyerek güya bizi tahkir ediyorlar, en büyük payeyi verdiklerinin farkında değiller. Bir başkası çıkmış, 'Cumhurbaşkanı nereye çağırılsa gidiyor, evde gazoz mu açacaksınız, evde yufka mı açacaksın, çağırın gelir' diyor. Evet, ben milletimin çağırdığı her yere bugüne kadar gittim, bundan sonra da giderim. Bu benim için ayıp değil, şereflerin en büyüğüdür. Çünkü ben zaten oralardan geldim. Ben 40 yıldır milletimle olduğum için buradayım. Doğu'da, Güneydoğu'da Kürt kardeşimin duygularını istismar edip, İstanbul’da beyaz Türklerle kadeh tokuşturmuyorum böyle derdim de yok.

Diyarbakır’da müftü aday, Eskişehir’de eşcinsel aday biz göstermiyoruz.

‘Bizim Rabiamız Türkiye'nin heryerinde aynı’

Rabiamızı Uşak'ta, Afryon'da hangi samimiyet ile ifade ediyorsam, Hakkari'de de aynı samimiyette ifade ediyorum. Bizim Rabiamız Türkiye'nin heryerinde aynı. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Bu topraklarda kimse operasyon yapmaya kalkmasın, çünkü avucunu yalar. Önce güvenlik güçlerimizi karşısında bulur en önemlisi de milletimizi karşısında bulur.