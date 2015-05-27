Demirtaş: Evde, konserve veya yufka mı açacaksınız Erdoğan'ı çağırın gelir; hiçbir açılışı kaçırmaz!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı açılış törenleriyle tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak, "Evde, konserve, yufka mı açacaksınız Erdoğan'ı çağırın gelir; hiçbir açılışı kaçırmaz" dedi.

Demirtaş, "Arkamızda Cumhurbaşkanı yok, örtülü ödenek yok, televizyon kanalı yok" dedi.

Demirtaş, partisince düzenlenen Konya mitinginde konuştu.



Demirtaş'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Seçimi kazansa başbakanlık gidecek, seçimi kaybetse istifa edecek.

Kimseden korkmadan yürümek istiyoruz. 13 yıldır iktidardalar, kendileri dışında herkesi, düşman olarak, vatan haini olarak görüyorlar. Çözebildikleri tek bir sorun yok. Bana çıkıp söylesinler 2002 yılındaki seçim beyannamesindeki hangi maddeyi yerine getirdiler. Aldıkları desteği bütün topluma kullanmadılar. Onların arkasında olan, zor günlerde AK Parti'ye oy verenler mahçup oldular. Siyasi İslam çizgisiyle, İnsani çizgiyi buluşturduk dediler.

Bundan da en fazla Türkiye'deki İslami hareketler zarar gördü. AK Parti'ye oy vermiş her yurttaşın artık hesap sorması gerekiyor. Biz size padişah olun diye oy vermedik demeniz gerekiyor. Halk onları cezalandırmazsa o zaman felaket çıkar.

Genç arkadaşlarım ülkemizi sizler yöneteceksiniz, fabrikada, bağda, bahçede, tarlada siz varsınız siz çalışıyorsunuz.

Tacize, tecavüze uğrayan kadın klimliğinden çıkılması gerekir. Ülkenin yarısı kadınsa parlementoda da kadınlar olmalı.

‘Bizim arkamızda cumhurbaşkanı yok’

Arkamızda Cumhurbaşkanı yok, örtülü ödenek yok, televizyon kanalı yok. 81 ilde barış ve kardeşlik mesajı coşkuyla karşılanmasının sebebi budur, biz halkın içindeyiz, farkımız budur.

Ben Başkan olmak istiyorum deyip mızmızlanırlar o yüzden geldiğimiz yeri unutmayacağız. Toplumun bütün kesimlerini, neredeyse 7'den 77'e hepinizin sorunları var. Biz ülke olarak, yoksul, fukara bir ülke değiliz. Yeraltı, Yerüstü zenginliği ile dağları ve yaylalarıyla çok az bulunan bir coğrafyada yaşıyoruz.

‘Bunlar kendi çıkar çerçevelerinden baktılar’

Kürt, Türk kavga etmeden ortak yerlerde yaşayabiliriz, birbirimize tehdit oluşturmadan, güçlenerek yürüyebiliriz. Önemli olan dünyaya nereden baktığınız. Bunlar kendi çıkar çerçevelerinden baktılar. Sadece AK Parti değil, ondan öncekilerde kendi çerçevelerinden baktılar. Sol bir politika, emekten, işçiden yana bir ekonomi politikasıyla ülkemizi düzlüğe çıkarmak istiyoruz, çözmek istiyoruz. Tek adamlığı durduracağız.

‘Siyasi rakiplerimiz bizim düşmanımız değil, kardeşimizdir’

Siyasi rakiplerimiz bizim düşmanımız değildir, kardeşlerimizdir. Bazı yerlerde mitinglerimiz engellenmeye çalışılıyor. AK Parti yöneticileri, Başbakan, Cumhurbaşkanı kışkırtmasa böyle olmayacaktı.

Bugün Türkiye'de halkların, kardeşliği destekleyen biri daha yok herkes koltuğunun derdinde. 7 Haziran'da kardeşlik kazanacak, HDP barajı geçince bütün Türkiye kazanacak.

Bizim muhalefetimize dayanan hükümet ve iktidar yok. Bizim dürüst politakamız sayesinde halka hizmet yapıyorlar.

Evde, konserve mi açacaksınız, yufka mı açacaksınız çağırın gelir! Hiçbir açılışı kaçırmaz