T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Millet iradesinin üstünde kimse yok

Başbakan Erdoğan, “Hiç kimse kendini millet iradesinin üstünde görmeye kalkışmasın” dedi.

01 Ekim 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  “Ulusa Sesleniş” konuşmasında “Türkiye’nin bütünlüğü asla tartışma konusu değildir, olmayacaktır” dedi. Erdoğan, şu mesajları verdi:

Maksat bir konu değil

Açılımdan maksadımız, belli bir konuyu değil, bu ülkenin insanlarının zihinlerinde ve vicdanlarında yer eden ne kadar meselemiz varsa hepsini tartışmaya açmak, bir ortak kanaate ulaşmak ve bunların her biri için çare neyse bulup hayata geçirmektir. Biz kökeni, inancı, kültürü ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın kendilerini özgür ve güvende hissedecekleri bir toplumsal hayatı inşa etmenin yolunu açmak istiyoruz.

Silah tutmasın

Bu ülkede hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız olarak millete ait olmasını, hiç kimsenin kendini millet iradesinin üstünde görmeye kalkışmamasını istiyoruz. Eli ekmek tutması gerekenler silah tutmasın, kalkınmaya harcanması gereken kaynaklar heba edilmesin istiyoruz. Anaların gözleri yaşlı, yürekleri yaslı olmasın istiyoruz.

Muhasebe yapmalıyız

Bu ülke için istikrar istiyoruz. Hepimiz bu muhasebeyi samimiyetle yapmalıyız. Kimse, bu iyi niyetli açılım adımlarını istismar etmesin, kendi politik menfaatleri için bu meseleyi suiistimal etmesin, yanlış hesap yapmasın.

Tartışılmayacak

Türkiye’nin bütünlüğü asla tartışma konusu değildir, olmayacaktır. Bütün gayretimiz o bütünlüğü daha da güçlü hale getirmek. Türkiye, çözümsüzlükleri çözüm gibi göstermeye yeltenen köhnemiş zihniyetleri bertaraf edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24