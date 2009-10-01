Erdoğan: Millet iradesinin üstünde kimse yok

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Ulusa Sesleniş” konuşmasında “Türkiye’nin bütünlüğü asla tartışma konusu değildir, olmayacaktır” dedi. Erdoğan, şu mesajları verdi:



Maksat bir konu değil



Açılımdan maksadımız, belli bir konuyu değil, bu ülkenin insanlarının zihinlerinde ve vicdanlarında yer eden ne kadar meselemiz varsa hepsini tartışmaya açmak, bir ortak kanaate ulaşmak ve bunların her biri için çare neyse bulup hayata geçirmektir. Biz kökeni, inancı, kültürü ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın kendilerini özgür ve güvende hissedecekleri bir toplumsal hayatı inşa etmenin yolunu açmak istiyoruz.



Silah tutmasın



Bu ülkede hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız olarak millete ait olmasını, hiç kimsenin kendini millet iradesinin üstünde görmeye kalkışmamasını istiyoruz. Eli ekmek tutması gerekenler silah tutmasın, kalkınmaya harcanması gereken kaynaklar heba edilmesin istiyoruz. Anaların gözleri yaşlı, yürekleri yaslı olmasın istiyoruz.



Muhasebe yapmalıyız



Bu ülke için istikrar istiyoruz. Hepimiz bu muhasebeyi samimiyetle yapmalıyız. Kimse, bu iyi niyetli açılım adımlarını istismar etmesin, kendi politik menfaatleri için bu meseleyi suiistimal etmesin, yanlış hesap yapmasın.



Tartışılmayacak



Türkiye’nin bütünlüğü asla tartışma konusu değildir, olmayacaktır. Bütün gayretimiz o bütünlüğü daha da güçlü hale getirmek. Türkiye, çözümsüzlükleri çözüm gibi göstermeye yeltenen köhnemiş zihniyetleri bertaraf edecek.

