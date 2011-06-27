-ERDOĞAN: MİLLET BİZDEN BOYKOT İSTEMİYOR TBMM (A.A) - 27.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milletin, kendilerinden boykot istemediğini, ''Git orada benim haklarımı savun, benim sorunlarımı orada çöz'' dediğini belirterek, ''Bizim ilk, en önemli hedefimiz, bu dönemde yeni bir anayasayı yapma teşebbüsünde bulunmaktır'' dedi. Daha önce evraklarını göndererek milletvekili kaydını yaptıran Erdoğan, bugün de Genel Kuruldaki oylama ve yoklama işlemleri için parmak izi verdi. TBMM görevlileri tarafından çiçekle karşılanan Erdoğan'a, çikolata ikram edildi. Meclis personeli ile tek tek tokalaşan Erdoğan, daha sonra parmak izi tanımlaması yaptırdı. Erdoğan, bu sırada kendisini izleyen gazetecilere, ''Seçim kampanyasından daha zor'' diye espri yaptı. Milletvekili rozeti alan Erdoğan'a, rozetini AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç taktı. Başbakan Erdoğan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, MGK toplantısından çıktığını, Resmi Konut'da çalışmalar yapacağını, yarın da yemin töreni olduğunu, 30 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de de partisinin grubunu toplayacağını söyledi. CHP'nin yarın Meclisi boykot edebileceği tartışmalarının anımsatılarak, ''Sizin Anamuhalefete mesajınız olacak mı?'' diye sorulması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bizi şu anda halkımız, parlamento çalışmalarına katılmak üzere buraya gönderdi. Biz de her şeyin parlamento içinde hallolacağı inancıyla yeminlerimizi yapacağız, ondan sonra da parlamentoda milletimizin bize verdiği görevi yerine getireceğiz. Yasama organı olarak ne gerekiyorsa, burada onu yapmanın gayreti içinde olacağız. Millet bizden boykot istemiyor, 'git orada benim haklarımı savun, benim sorunlarımı orada çöz' diyor. Onun için bizim ilk, en önemli hedefimiz bu dönemde inşallah yeni bir anayasayı yapma teşebbüsünde bulunmaktır. Meydanlarda hep birlikte bunun sözünü verdik. Hep birlikte bunun sözünü verenler, gelirler parlamentoda otururuz, konuşuruz, nerede bir sıkıntı, sorun varsa bu sorunları çözmenin gayreti içinde oluruz.''