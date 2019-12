-ERDOĞAN: ''MHP'DEN ÜÇ KEZ OLUMSUZ YANIT ALDIK'' ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu istismar politikalarına, şehitlerimiz üzerinden nemalanma hırsına, bu fırsatçılığına rağmen biz MHP'ye kapımızı açık tutmakla kalmadık, kendileriyle görüşmekten kaçınmayacağımızı da ilan ettik. Üç kez MHP'den görüşme talebinde bulunduk, üçünde de olumsuz karşılık gördük'' dedi. Erdoğan, siyasi partilerle yaptıkları görüşmelerin demokrasi açısından memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, ''Nitekim milletimiz de bu görüşmelerden büyük bir memnuniyet duymuştur, ben böyle inanıyorum. Ümit ederim, bu tecrübe her partiye örnek olur, yol gösterici olur, demokrasimiz için iyi bir başlangıç olur'' diye konuştu. İktidarda oldukları yaklaşık 7.5 yıllık süreçte istişareden, diyalogdan, uzlaşmadan kaçmadıklarını dile getiren Erdoğan, ''ülkenin ve milletin yararına olacaksa biz oturur, konuşuruz'' dediklerini anımsattı. Her sorunu muhataplarıyla, uzmanlarıyla, o sorunla ilgili bilgi ve birikimi olan kişi ve kuruluşlarla görüşmekten, konuşmaktan çekinmediklerini belirten Erdoğan, ekonomide gerçekleştirdikleri her reformun, attıkları her adımın ekonominin aktörleriyle istişarelerle ortaya çıktığını belirtti. Erdoğan, çalışma hayatına diyalog ve uzlaşmanın hakim olması için anayasal ve yasal düzenlemeler yapıldığını, diyaloğun her alanda kurumsal hale getirilmesiyle başarılı neticeler alındığını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şunu bilmenizi istiyorum, zaman zaman bazı gittiğim yerlerde bazı dedikoduları dinliyorum, o da şudur; yani acaba siz sadece bu çalışmaları mevcut arkadaşlarınızla mı yapıyorsunuz? Yani bizim tüm üniversite camiasıyla, bu alandaki sivil toplum örgütleriyle, bu alanda söyleyecek sözü olanlarla, medya mensuplarıyla gerek şahsımın, gerek bakan arkadaşlarımın bir araya gelmek suretiyle yaptıkları çalışmalardan tabi ki bihaberler ve bütün bu atılan adımlar, bunların neticesinde atılmış olan adımlardır. Biz herkesin kanaatini alırız ve her işte istişarenin gerekli olduğuna inanan bir siyasi partiyiz.'' AB sürecinde, yargı reformu, sağlık reformu, eğitim, milli birlik ve kardeşlik süreci ve atılan her türlü demokratik adımda taraflarla görüşüp eleştirileri dikkate aldıklarını anlatan Erdoğan, ''Biz hiçbir zaman kapıları kapatanlardan olmadık ve yaptığımız bu toplantılarda, 'bizi bugüne kadar hiçbir iktidar böyle bir görüşmeye davet etmedi' diyen sivil toplum örgütlerini dinledik biz, yine de dinlemeye devam edeceğiz'' dedi. -''YIKICI MUHALEFETİ TERCİH ETMİŞTİR''- Ülkede tüm kurum ve kuruluşların ülke için söyleyecek sözleri bulunduğuna inandığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama bizi bu yaptığımız görüşmeler sebebiyle istihza (gizli alay) edenler, işte 'Başbakan, sinema sanatçılarıyla, futbolcularla, yazarlarla, şairlerle toplanmış, Başbakan şunlarla toplanmış, bunlarla toplanmış' diye bu demokratik açılım sürecini, bu milli birlik ve beraberlik sürecimizi ne yazık ki bu şekilde istihzayla eleştirenler oldu. Ama biz hiçbir zaman küsmedik, kin gütmedik, hiçbir zaman diyalog kanallarını ortadan kaldırmadık. Diyalogdan kaçınmadık, görüşme çağrılarımız karşılık bulmadı, kimi zaman elimiz havada kaldı. Davetlerimiz reddedildi, görüşme taleplerimiz bazı nezaketsiz şartlarla geri çevrildi. Ama biz hiçbir zaman bunları büyütmedik, bu tavırlar karşısında kapılarımızı kapatmadık. İçimize de kapanmadık. Şu hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum, bunu söylemek zorundayım ama bunu asla bir siyasi partinin tabanına değil, lider ve yönetimine söylüyorum, MHP'nin lideri ve yönetimi, birçok konuda olduğu gibi, milli birlik ve kardeşlik süreci, terörle mücadele konusunda yapıcı bir muhalefet sergilemek yerine, süreç boyunca son derece yıkıcı ve yıpratıcı bir muhalefeti tercih etmiştir. Sayın genel başkan ve arkadaşları tarafından gerek şahsıma, gerek arkadaşlarıma, gerekse partime ve hükümetime yönelik, hatta ailelerimize yönelik siyasi tarihimizde örneği olmayan bir üslup ve nezaketsizlikle sözlü saldırılar yapılmıştır. Bunlar halen de yapılmaya devam etmektedir.'' -''UZATTIĞIMIZ EL HAVADA KALDI''- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye faydadan çok zarar getiren bu üslubun terörle mücadeleye, kardeşliğe, milli birlik ve bütünlüğe hiçbir olumlu katkı sağlamadığı gibi tam tersine kitleleri tahrik ederek zarar verdiğini dile getirdi. Erdoğan, ''Ne yazık ki bu söylem tarzı, bu üslup ülkenin meselelerine, milletimizin meselelerine ışık tutmaktan, ülkenin ve milletin hak ve hukukunu savunmaktan çok uzaktır. Bu üslup ve bu görüntü, alenen terör ortamının, terörün tahrip edici yönünün istismarıdır. Bu üslup ve bu görüntü, başta aziz şehitlerimiz olmak üzere, terör mağdurlarının, yani topyekun milletimizin hissiyatının istismarıdır'' diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Altını çizerek söylüyorum, buna rağmen, bu istismar politikalarına, şehitlerimiz üzerinden nemalanma hırsına, bu fırsatçılığına rağmen biz MHP'ye kapımızı açık tutmakla kalmadık, kendileriyle görüşmekten kaçınmayacağımızı da ilan ettik. Üç kez MHP'den görüşme talebinde bulunduk, üçünde de olumsuz karşılık gördük. Her seferinde uzattığımız el gayrı ciddi tavırlarla havada kaldı, görüşme talebimizi en baştan reddettiler, nezaketsiz ifadelerle kapılar kapatıldı.'' (