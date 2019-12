Erdoğan: MHP kafatası milliyetçisi

Karaman mitinginin ardından Konya'ya geçen Erdoğan, burada da Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli'ye yüklendi. MHP'nin iktidarda olduğu dönemdeki ekonomik koşulların olumsuzluğundan bahseden Erdoğan, "Bu MHP kafatası milliyetçisi. Çünkü milliyetçilik demek milli değerleri yükseltmek demektir" dedi.



Başbakan ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisince Konya Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.



Karaman'ın ardından gediği Konya'da da icraatlarını anlatan ve muhalefete yüklenen Erdoğan, en ağır eleştirisini MHP'ye yaptı.



MHP iktidarındaki ekonomik şartları dile getiren Erdoğan, "Bunlar milliyetçiyiz diyor. Bunlardan milliyetçi falan olmaz. Bu MHP kafatası milliyetçisi. Olmaz, çünkü milliyetçilik demek milli değerleri yükseltmek demektir. Bu milletin tarihine sahip çıkmak demektir. Bu ülkenin yaşama standardını yükseltmek demektir. Budur milliyetçilik" dedi.



Nifak tohumu ekenler var



Türkiye'nin toprağına nifak tohumu ekenler olduğunu ileri süren Erdoğan, şöyle devam etti:

''Varsın Sayın Baykal, Ergenekon'un avukatlığını yapsın. Biz milletimizin avukatıyız. Varsın Bahçeli bunları görmezden gelsin. Karanlıklara karşı aydınlıkları buluşturmaya devam edeceğiz.



Nasıl bir ittifak, işbirliği içinde olduklarını görüyorsunuz. CHP'si, MHP'si ve onların yandaş medyalarının nasıl üzerimize geldiklerini biliyorsunuz. Şu an AK Parti'ye karşı olmayan bir tane parti var mı? Niye? Meyve veren ağaç taşlanır da onun için. Türkiye, daha önceki seçimlerde istismar siyasetine 'hayır' dedi. Türkiye hep birlikte ucuz siyasete, kara siyasete 'hayır' dedi. O dönemler geride kaldı.



Şimdi bugünlerin hasreti içinde olanlar var. Türkiye'nin ayağına yapışıp aşağıya çekmek istiyorlar. Türkiye geliştikçe, ilerledikçe bundan rahatsızlık duyuyorlar. Kusura bakmasınlar ok yaydan çıktı. Türkiye kabuğunu kırdı. Bugün Türkiye, etrafına örülen bütün duvarları yıktı, geçti. Birleşmiş Milletler'de barışa hizmet eden Güvenlik Konseyi üyesi olan bir Türkiye var. Mevlana'dan aldığı ilhamla bugün Medeniyetler İttifakı'nda yer alan bir Türkiye var. Bugün haklının yanında, Gazze'nin yanında dimdik duran bir Türkiye var.''



Baykal, Konya'ya gel



Vatandaşlardan ''muhalefet partilerine gerekli dersi 29 Mart'ta sandıkta vermelerini'' isteyen Erdoğan, şunları söyledi:

''Yıllar yılı bu ülkeye hiçbir yatırım yapmadılar. Bugün azim ve kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye var. 'Dün dünde kaldı cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım' diyor Mevlana. Konya'dan soruyorum; siz bunlardan yeni bir şey duydunuz mu? Bir plan proje duydunuz mu? 30 yıldır 40 yıldır aynı dili kullanıyorlar. İftira siyaseti, yalan siyaseti, çamur siyasetiyle, istismar siyasetiyle iş yapmaya çalışıyorlar.



Sayın Baykal her gittiği ilde, işsizliği yolsuzluğu gündeme getiriyor. Sayın Baykal, sen işsizin halinden anlardın da ne oldu. Sayın Baykal buraya geldi mi, hiç uğradı mı, kaç kere geldi buraya? Ben geçenlerde 'İsterse eskort vereyim kendisine' dedim. Bundan çok rahatsız olmuş. Niye rahatsız oluyorsun. Konya gibi bir ilimize bile gelmiyorsun. Hakkari'ye, Muş'a, Van'a gidemiyorsun, ama buraya da mı gelemiyorsun? Ben size müjdeyi vereyim; hızlı tren çalışmaya başlasın, Sayın Baykal o zaman Konya'ya gelecek. Maliye Bakanı olduğunuz zaman, çeşitli görevlerde bulunduğunuz zaman işsizlik sorununu neden çözemediniz? İşsizlik oranı bu ülkede ne zaman sıfırlandı Sayın Baykal, söyler misin? Sayın Bahçeli söyler misin?''



Amerika'da işsizlik oranının 8,7, Japonya ile Avrupa'daki gelişmiş ülkelerde de durumun aynı olduğunu anlatan Erdoğan, ''İnsaf. Bizim işsizlik oranının da mayıstan itibaren düşmeye başlayacağına inanıyoruz. Sayın Baykal, işi olmayan, aşı olmayan vatandaşın halinden anlardın da AK Parti'nin yoksullarla dayanışmasından niçin rahatsız oluyorsun? Sayın Baykal üniversiteli gençlere verilen bursların iptal edilmesi için niye Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsun? Sen çaresizliği, yoksulluğu bilirdin de yıllar boyunca yoksul bırakılmış, itilmiş, ihmal edilmiş şehirlerimize neden uğramadın? Ancak ben diyorum ki nezaket benden hakaret ondan'' diye konuştu.



Bir vatandaşın kendisine eskiden kullanılan nüfus cüzdanlarından uzatması üzerine Erdoğan, bu cüzdanın kürsüye gelmesini sağlayarak, üzerinde ekmek, yağ gibi malzemelerin verildiğine dair mühürlerin olduğu eski nüfus cüzdanını alanda bulunan vatandaşlara gösterdi.



''Bu cüzdanların kullanıldığı dönemde ekmek karneyle alınıyordu'' diyen Erdoğan, ''Patiskalar karneyle dağıtılıyordu. Şekeri de aynı şekilde karneyle veriyorlardı. Bu söylediklerim CHP'nin cemaziyelevveli. Sayın Baykal'ın Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde benim çiftçi kardeşim mazotu bu karneyle alıyordu'' dedi.



Nasreddin Hoca'dan fıkra



Türbesi Akşehir'de olan Nasreddin Hoca'yı anmadan geçemeyeceğini ifade eden Erdoğan, ''Nasreddin hoca bir palavracıyla karşılaşmış. Palavracı, 'ben 40 arşın atlarım, 50 arşın atlarım, 60 arşın atlarım, 100 arşın atlarım' diye atıp tutuyor. Hoca da demiş ki 'atla da göreyim.' Palavracı bunun üzerine şu cevabı vermiş; 'Halepteyken atlardım.' Hoca bu sefer cevabı vermiş;'Oğlum Halep oradaysa arşın burada' demiş. Şimdi ben de de diyorum ki Halep oradaysa arşın Konya'da. Sayın Baykal atıp tutma'' diye konuştu.