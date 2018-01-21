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Erdoğan, 'Meydanlara çıkanlar bedelini çok ağır öder' demişti; Kadıköy'de Afrin protestosuna polis müdahalesi

Avcılar'da da "Afrin'de savaşa hayır!" diyerek toplanmak isteyen eylemcilere polis engel oldu

21 Ocak 2018 22:04

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtını protesto etmek için Barış Bloku-Savaşa Karşı Koordinasyon’un eylem çağrısı yaptığı Kadıköy’ü polis abluka altına aldı. 

Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak toplanmalara izin vermedi. Polisin sert müdahalesinin ardından slogan atan bir kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin eylem çağrısı üzerine 'meydanlara çıkma yanlışına düşenler bedelini çok ağır öder' ifadesini kullanmıştı.

Avcılar’da da polis engeli

Avcılar’da da “Afrin’de savaşa hayır!” diyerek toplanmak isteyen eylemcilere polis engel oldu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 

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