-Erdoğan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti KONYA (A.A) - 23.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek dua etti. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın, Konya'daki YHT Garı'nda düzenlenen açılış törenine katılan Erdoğan, törenin ardından eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Mevlana Müzesi yanındaki Selimiye Camisi'ne geçti. Erdoğan ve beraberindekiler, burada teravih namazını kıldı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede Hz. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Erdoğan, müzedeki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, müze çıkışında kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.