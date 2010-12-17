-ERDOĞAN MEVLANA MÜZESİ'NDE DUA ETTİ KONYA (A.A) - 17.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus törenine katılmak ve çeşitli açılışlar gerçekleştirmek için geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Cuma namazının ardından, beraberindeki Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile birlikte Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Basın mensuplarının müzeye alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta vatandaşlar Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra toplu açılış törenine katılmak için Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü karşısındaki Gençlik Merkezi'ne hareket etti.