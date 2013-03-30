Erdoğan: Metropoller nekropole dönüştü

Başbakan Erdoğan, ''Bizim metropollerimiz vardı ama o metropoller beceriksiz estetik dünyası olmayan, estetik ruhu olmayan ellerde adeta nekropole yani ölü şehirlere dönüştü'' dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, ''Yaşanabilir ve Estetik Şehirler'' başlıklı AKP 4. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan, ''Bizim metropollerimiz vardı ama o metropoller beceriksiz estetik dünyası olmayan, estetik ruhu olmayan ellerde adeta nekropole yani ölü şehirlere dönüştü'' dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

''Medeniyet tasavvuru olmayan, geçmişten beslenip geleceği inşa etmek yerine köksüzlükten beslenip açlıkla, hırsla, tamahla betonlar dikenler yüzünden bizim neslimiz viran bir miras teslim aldı. Yıkmak kolaydır, yapmaksa son derece zor. Bizim şehirlerimiz birkaç 10 yıl içinde harap edilmiştir ama bizim onları harap hallerine mahkum etmek gibi bir niyetimiz asla yok'' dedi.

Erdoğan, emsal değerleri konusunda dikkatli davranılmasını isteyerek, ''Çeşitli plan notlarıyla emsallerle oynayanlar var, belediyelerin içinde bunu görüyorum. AK Parti olarak 3 emsal, azami ilkemiz olmalıdır. Plan notlarıyla oynamak suretiyle eğer siz bunu 7'ye çıkarıyorsanız 6'ya çıkarıyorsanız tarih sizi affetmez, bu millet sizi affetmez. Asla bunlarla oynama noktasına girmeyin, bizim bunlara ihtiyacımız yok. AK Parti'li belediyeler örnek olmalı. AK Parti'li belediyeler tarihin alkışladığı belediyeler olmalıdır'' diye konuştu.