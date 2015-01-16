Erdoğan Merkez Bankası'nı eleştirdi, dolar yükseldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genç işadamlarıyla biraraya geldi. "Merkez Bankası'nı eleştiren Erdoğan "dünyada herkes faiz indirirken Merkez Bankası indirmiyor, Neyi bekliyorsun? Kendileriyle de konuşacağım. Bu iş böyle yürümez" açıklamasının ardından 2.30 TL civarında seyreden dolar 2.32 TL'yi aştı.

İsviçre merkez bankası'nın para birimini euroya karşı serbest bırakma kararının ardından 2.30 TL'ye yerleşen dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı sert eleştiren konuşmasının ardından gün içi en yüksek seviyesi olan 2,3238 TL'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda genç işadamlarıyla biraraya gelen Erdoğan Merkez Bankası'nı faizi indirmediği için eleştirdi. Dünyada faizler inerken Merkez Bankası'nın faiz indirmediğine dikkat çeken Erdoğan "Ey Merkez Bankası. Daha neyi bekliyorsun. Kendileriyle de konuşacağım. Bu iş böyle yürümez" diye konuştu.

Dolar şu dakikalarda 2.3195 TL seviyelerinde seyrediyor.

Erdoğan'ın Merkez Bankası'na eleştirileri şöyle:

"Hakikaten dünyada herkes inerken, bizim merkez bankası sağ olsun hala olduğu yerde duruyor. İnmiyor, düşürmüyor, yahu neyi bekliyorsun sen? Buyurun petrol fiyatları 45 dolara geldi.

Azerbaycan Devlet Başkanı buradaydı, biz hesapları 60 dolar üzerinden yaptık. Şimdi burada sıkıntımız var. Yatırımlar konusunda sıkınımız var diyorlar. Orada o 15 doların hesabını yapıyor. E bizim petrolle ilgili bizim bir sıkıntımız yok. Tam aksine lehimize şu anda. Bunun halkımıza dönüşünü yatırımcıya dönüşünü süratla sağlamak lazım. Ey Merkez Bankası daha neyi bekliyorsun. Şimdi diyebilirler ha, Merkez Bankası bağımsızdır, ben de bağımsızım.

Kendileriyle de konuşacağım. Bu iş böyle yürümez. Burada bir şey var. Bizim yatırıma ihtiyacımız var, istihdama, üretime ihtiyacımız var. Şimdi istihdamda bir sıkıntı görünüyor. Yani bir çok batı ülkesiyle mukayese edilmeyecek şekilde iyiyiz de, inelim yüzde 5’e kadar ya, düşelim buralara."