Erdoğan Merkel'le görüşmek üzere Bellevue Sarayı'nda (3)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme için Başkent Berlin’deki Bellevue Sarayı’na gitti.

Erdoğan’ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier resmi törenle karşıladı. Steinmeier ile Bellevue Sarayı’nda gerçekleştirdiği temasların ardından Erdoğan, Merkel ile gerçekleştireceği görüşmenden sonra ise Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına ve Steinmeier\'ın vereceği akşam yemeğine katılacak.

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeierin görüşmesinden görüntüler